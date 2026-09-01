Nuevo sistema de pago del transporte público cobra al finalizar el viaje: estos son los cambios

La empresa asegura que más de 4 millones de saldos de tarjetas ya fueron migrados a la nueva plataforma digital y que los inconvenientes registrados forman parte del proceso de estabilización.

Ciudad de Panamá, Panamá/Panamá avanza en la modernización de su sistema de pago del transporte público con la migración de la Tarjeta Metrobús hacia una nueva plataforma digital en la nube, un proceso que incorpora la tecnología Account-Based Ticketing (ABT) y que, según Sonda Panamá, representa una de las transformaciones tecnológicas más importantes del sector en el país.

La compañía informó este martes 1 de septiembre que ya se han migrado más de 4 millones de saldos de tarjetas y se han implementado más de 3,500 validadores en estaciones del Metro de Panamá, buses de MiBus y zonas pagas.

La transición se está realizando sin suspender el servicio de transporte, que moviliza a más de un millón de personas diariamente. Sonda reconoció que se han registrado incidencias durante el proceso y explicó que estas corresponden a una etapa de estabilización habitual en proyectos tecnológicos de esta magnitud.

De acuerdo con la empresa, la estabilización completa del sistema se alcanzará durante los próximos días, a medida que un mayor número de tarjetas quede vinculado a la nueva plataforma mediante el primer uso en los nuevos validadores.

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¿Qué deben hacer los usuarios?

Sonda explicó que, cuando un pasajero utilice su tarjeta habitual por primera vez en los nuevos validadores, deberá apoyarla de forma fija y esperar hasta que la pantalla cambie a color verde. Este procedimiento se realiza una sola vez y es uno de los factores que ha provocado un aumento de las filas durante las horas de mayor demanda.

La empresa también aclaró que el nuevo sistema modifica la forma en que se realiza el cobro. Mientras que anteriormente el monto del pasaje se descontaba al inicio del recorrido, ahora el cobro se efectúa al finalizar el trayecto.

Por ello, al abordar, el usuario podrá observar su saldo disponible y, una vez concluido el recorrido, se reflejará el descuento correspondiente. Sonda señaló que este proceso se está implementando gradualmente, por lo que algunos pasajeros todavía podrían observar el mensaje de “pase adelante”.

Otro cambio es que los nuevos validadores confirman el acceso mediante una luz verde y no mediante una señal sonora. La recomendación es avanzar una vez aparezca la señal para evitar demoras en los torniquetes.

Sonda asegura que los saldos están protegidos

Uno de los principales cambios del sistema es que el saldo deja de estar asociado exclusivamente al plástico y pasa a estar protegido en una cuenta digital en la nube.

La empresa aseguró que no existe pérdida de saldo y que cualquier diferencia temporal que pueda aparecer durante la transición responde al procesamiento de información en campo.

Además, cuando el usuario registra su tarjeta en el sitio web de Sonda o en un Centro de Atención Especializada (CAE), el saldo queda resguardado en la nube. Esto permitirá recuperar el dinero en caso de pérdida, extravío o daño físico de la tarjeta.

Recargas digitales serán inmediatas

Sonda también destacó que las recargas realizadas mediante Banca en Línea, cajeros automáticos o Yappy con el app A2-20 quedan activadas automáticamente en la nube.

Esto elimina la necesidad de acudir a un tótem o máquina para activar una recarga y permitirá que los pasajeros utilicen el saldo directamente en el Metro o los autobuses.

La nueva plataforma, además, está diseñada para incorporar posteriormente otras modalidades de pago digital, entre ellas el pago mediante código QR.

SONDA indicó que mantiene, en coordinación con el Metro de Panamá y MiBus, personal técnico desplegado en estaciones, zonas pagas y centros de atención especializada para atender las incidencias que puedan presentarse durante esta etapa.

La empresa pidió paciencia y comprensión a los usuarios mientras concluye el proceso de estabilización del nuevo sistema.