Agroferias del IMA: Conozca dónde se realizarán este jueves

En estas ferias libres que están activas a partir de las 8:00 a.m., se pueden adquirir los principales productos de la canasta básica a un bajo costo.

Panamá/El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) continúa realizando las "agroferias" para que la población pueda adquirir los principales productos de la canasta básica a un bajo costo.

Para este jueves 24 de septiembre, la entidad anunció una nueva fecha y zonas en las que se estarán realizando las agroferias.

Entre los productos de primera necesidad que las personas podrán encontrar a bajos costos se encuentran arroz, menestras, pasta, aceite, sal, pan, azúcar, granos, verduras, huevo, tortilla, pollo, plátano, cárnicos, manzana y frutas variadas, entre otras.

Durante esta fecha, las agroferias se estarán realizando a partir de las 8:00 a.m. en los siguientes lugares:

JUEVES 24 DE SEPTIEMBRE

📍Colón

• Cancha de fútbol de Río Indio, distrito de Donoso

📍Veraguas

• Cancha techada de La Colorada, distrito de Santiago

• Casa Comunal de Las Cruces, distrito de Cañazas

📍Panamá Oeste

• Casa Comunal de Las Uvas, distrito de San Carlos

📍Los Santos

• Cancha Comunal de El Cacao, distrito de Tonosi

📍Comarca Ngäbe Buglé

• Comunidad de Tobobé, distrito Kusapin

• Junta Comunal de Kikari, distrito de Munä

📍Herrera

• Plaza de Toros de Monagrillo, distrito de Chitré

📍Chiriquí

• IPTC de San Lorenzo, distrito de San Lorenzo