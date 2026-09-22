Agroferias del IMA: Conozca dónde se realizarán este jueves
En estas ferias libres que están activas a partir de las 8:00 a.m., se pueden adquirir los principales productos de la canasta básica a un bajo costo.
Panamá/El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) continúa realizando las "agroferias" para que la población pueda adquirir los principales productos de la canasta básica a un bajo costo.
Para este jueves 24 de septiembre, la entidad anunció una nueva fecha y zonas en las que se estarán realizando las agroferias.
Entre los productos de primera necesidad que las personas podrán encontrar a bajos costos se encuentran arroz, menestras, pasta, aceite, sal, pan, azúcar, granos, verduras, huevo, tortilla, pollo, plátano, cárnicos, manzana y frutas variadas, entre otras.
Durante esta fecha, las agroferias se estarán realizando a partir de las 8:00 a.m. en los siguientes lugares:
JUEVES 24 DE SEPTIEMBRE
📍Colón
• Cancha de fútbol de Río Indio, distrito de Donoso
📍Veraguas
• Cancha techada de La Colorada, distrito de Santiago
• Casa Comunal de Las Cruces, distrito de Cañazas
📍Panamá Oeste
• Casa Comunal de Las Uvas, distrito de San Carlos
📍Los Santos
• Cancha Comunal de El Cacao, distrito de Tonosi
📍Comarca Ngäbe Buglé
• Comunidad de Tobobé, distrito Kusapin
• Junta Comunal de Kikari, distrito de Munä
📍Herrera
• Plaza de Toros de Monagrillo, distrito de Chitré
📍Chiriquí
• IPTC de San Lorenzo, distrito de San Lorenzo