Más de un millón de vacunas contra la influenza han sido colocadas según el Minsa

La vacuna contra la influenza es gratuita y está disponible en las instalaciones del Minsa y de la Caja de Seguro Social (CSS).

El Ministerio de Salud (Minsa) reforzó el llamado a la población para mantener al día los esquemas de vacunación y acudir oportunamente a las instalaciones de salud, luego de que en Panamá se superara el millón de dosis de influenza aplicadas a nivel nacional.

La enfermera epidemióloga del Programa Ampliado de Inmunización (PAI) del Minsa, Dalys Pinto, informó que todavía permanecen disponibles unas 325 mil dosis de la vacuna contra la influenza, por lo que instó a las personas que aún no se han vacunado a aprovechar las jornadas habilitadas.

“Lo más importante ahorita mismo es colocarse la vacuna de influenza”, enfatizó Pinto, al recordar que se trata de una vacuna estacional y que las dosis disponibles corresponden a la temporada vigente.

La vacuna contra la influenza es gratuita y está disponible en las instalaciones del Minsa y de la Caja de Seguro Social (CSS), por lo que la institución exhortó a la población a acudir a los centros de vacunación.

Entre los grupos a los que se presta especial atención están los niños de 6 a 11 meses, quienes requieren dos dosis de influenza para alcanzar una adecuada protección inicial. Posteriormente, deben recibir una dosis anual, de acuerdo con el esquema de vacunación establecido.

También se recomienda la inmunización de las personas mayores de 60 años, pacientes con enfermedades crónicas y mujeres embarazadas, debido al mayor riesgo de presentar complicaciones asociadas a enfermedades respiratorias.

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Vacunación durante el embarazo

Pinto recordó que las mujeres embarazadas pueden recibir la vacuna contra la influenza desde el momento en que conocen su embarazo. Incluso aquellas que llevan su control prenatal en instalaciones privadas pueden acudir gratuitamente a los centros de vacunación del Minsa y la CSS, presentando su tarjeta de control.

En cuanto al virus respiratorio sincitial (VSR), el país registra la aplicación de 21 mil 350 dosis, lo que representa una cobertura del 61% entre las embarazadas.

La recomendación es que las mujeres a partir de las 30 semanas de gestación acudan a las instalaciones del Minsa o la CSS para recibir esta vacuna, con el objetivo de favorecer la transferencia de anticuerpos al bebé y contribuir a su protección durante los primeros meses de vida.

Como estrategia complementaria, el Minsa también dispone de un anticuerpo monoclonal para los recién nacidos, particularmente en aquellos casos en los que la madre no recibió la vacuna o no se cumplió el tiempo necesario para lograr una adecuada transferencia de anticuerpos.

La especialista también destacó la importancia de la vacunación contra la tosferina durante el embarazo y de que las personas que estarán en contacto cercano con el recién nacido, como el padre, los abuelos y otros familiares, mantengan sus vacunas al día.

“Necesitamos que esa madre que está embarazada se vacune”, reiteró Pinto, al explicar que la inmunización durante el embarazo permite transferir anticuerpos al bebé y contribuir a su protección durante los primeros meses de vida.

Llamado a padres y familiares

El Minsa recordó que las vacunas disponibles tanto en sus instalaciones como en la CSS son gratuitas, seguras y eficaces. Además, se mantienen puestos de vacunación y jornadas a nivel nacional, incluyendo actividades durante los fines de semana.

El llamado también se extiende a los padres de familia, a quienes se solicita facilitar la tarjeta de vacunación de los niños cuando los equipos de enfermería acudan a parvularios, Centros de Orientación Infantil y Familiar (COIF) y otros centros infantiles.

De igual manera, se pide a los familiares de adultos mayores que residen en asilos colaborar con los procesos de autorización para evitar que la falta de este documento impida su vacunación.

El Minsa reiteró que completar los esquemas de inmunización y mantener protegidos a los grupos más vulnerables son medidas fundamentales para prevenir complicaciones asociadas a enfermedades respiratorias y proteger la salud de las familias.