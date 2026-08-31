Aplican primeros anticuerpos monoclonales contra virus sincitial a dos recién nacidos en el Hospital Santo Tomás

El Minsa aclaró que la vacunación materna continuará como la primera estrategia de protección del recién nacido. Esta inmunización se aplica desde 2025 entre las semanas 30 y 36 de gestación.

Panamá/Los primeros anticuerpos monoclonales de acción prolongada para proteger contra las formas graves del virus respiratorio sincitial (VRS) fueron aplicados este lunes a dos recién nacidos en la Maternidad del Hospital Santo Tomás.

Ambos bebés nacieron el domingo y recibieron nirsevimab como parte del inicio de la nueva estrategia del Ministerio de Salud (Minsa) para proteger a recién nacidos y lactantes elegibles frente al VRS.

Las primeras dosis fueron administradas por personal de salud del Hospital del Niño José Renán Esquivel. La intervención contó con la presencia del ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo; el viceministro Manuel Zambrano; autoridades nacionales y representantes de ambos hospitales.

Para esta primera etapa, el Minsa destinó más de $3.5 millones a la adquisición de 13,790 dosis de nirsevimab mediante el mecanismo de compra de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

La aplicación será progresiva y priorizará inicialmente a los recién nacidos cuyas madres no recibieron la vacuna contra el VRS durante el embarazo o no cuentan con evidencia verificable de la inmunización.

También serán elegibles los bebés nacidos antes de que transcurrieran 14 días desde la vacunación de la madre, debido a que podrían no contar con suficiente protección al momento del nacimiento.

La estrategia incluye, además, a determinados lactantes de alto riesgo y contempla una fase de recuperación para menores de tres meses en áreas priorizadas durante el primer año de implementación.

El Minsa aclaró que la vacunación materna continuará como la primera estrategia de protección del recién nacido. Esta inmunización se aplica desde 2025 entre las semanas 30 y 36 de gestación. El nirsevimab complementará esa vacunación para reducir las brechas de protección. Su aplicación se ampliará progresivamente hacia otras instalaciones y regiones del país.

Con información de Kayra Saldaña.