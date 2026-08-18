Virus Respiratorio Sincitial | Hospital del Niño al tope de hospitalizaciones; suspenden cirugías electivas

El Hospital del Niño mantiene a 61 pacientes hospitalizados por el virus sincitial respiratorio, 23 de ellos en cuidados intensivos. La falta de camas obligó a suspender temporalmente las cirugías electivas complejas que requieren hospitalización.

Panamá/El virus sincitial respiratorio (VRS) ha causado 18 muertes en Panamá hasta la semana epidemiológica 31. De ese total, 16 corresponden a menores de 5 años y dos a personas mayores de 65 años, según cifras presentadas por las autoridades sanitarias.

Doce de las personas fallecidas eran del sexo masculino y seis del femenino. La comarca Ngäbe Buglé concentra seis defunciones; Bocas del Toro y Chiriquí registran tres cada una, mientras que Panamá Oeste acumula dos. Las otras cuatro muertes se distribuyen en diferentes regiones del país.

“Definitivamente, para nosotros en el Ministerio de Salud no son números. Estamos hablando de personas, familias que se ven obviamente afectadas”, expresó una representante del Ministerio de Salud.

Las autoridades señalaron que la mayoría de las madres de los niños fallecidos no había recibido la vacuna durante el embarazo. También mencionaron otros factores que pueden complicar la evolución de la enfermedad, como el estado inmunológico y nutricional, además de la presencia de otras afecciones.

Hospital del Niño suspende cirugías electivas

El director del Hospital del Niño, Paulo Gallardo, reveló que la institución amaneció con 401 pacientes hospitalizados. Entre ellos, 61 tienen el virus sincitial respiratorio: 23 permanecen en cuidados intensivos y 38 se encuentran en salas de hospitalización.

Ante la falta de camas, el hospital suspendió las cirugías electivas programadas que, por su complejidad, requieren hospitalización.

Lamentablemente, tenemos que suspender las cirugías que son electivas, que están programadas, que serían de cierta complejidad, que ameritan hospitalización, porque no hay camas disponibles para ese tipo de cirugía”, explicó Gallardo.

Las intervenciones quirúrgicas de urgencia y las que sean necesarias por complicaciones de pacientes hospitalizados continuarán realizándose.

Los padres cuyos hijos tengan una cirugía programada deberán acudir a la cita correspondiente para que el cirujano establezca una nueva fecha. La medida permanecerá mientras disminuye la incidencia del virus y se liberan camas.

El Hospital del Niño registra dos muertes por virus sincitial. Gallardo explicó que ambos pacientes presentaban comorbilidades: uno tenía una condición hematológica y el otro una cardiopatía.

Unos 100 casos respiratorios sospechosos

El Ministerio de Salud detalló que, durante la semana epidemiológica 31, se atendieron cerca de 100 casos sospechosos de enfermedades respiratorias. Los pacientes ingresan inicialmente con síntomas respiratorios y son sometidos a un panel para determinar si tienen influenza, parainfluenza, Covid-19 o virus sincitial respiratorio.

En el acumulado anual se reportan más de 26,800 casos de síndromes gripales, cerca de 10,000 cuadros de bronquiolitis y aproximadamente 12,000 casos de bronconeumonía.

Además de las 18 muertes por virus sincitial, las autoridades reportaron 81 defunciones por influenza y nueve por Covid-19.

Refuerzan atención y vacunación

La red hospitalaria se prepara para recibir a los pacientes con cuadros leves y moderados, mientras que el Hospital del Niño atenderá los casos de mayor gravedad. La institución también amplía salas y reorganiza camas y ventiladores.

La estrategia sanitaria contempla la vacunación de las embarazadas entre las semanas 30 y 36 de gestación. Los niños que no recibieron protección mediante la vacunación materna podrán ser atendidos con un anticuerpo monoclonal.