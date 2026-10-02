MLB Playoffs 2026 previa| Bravos vs Dodgers y Padres vs Cerveceros: inicio de las series divisionales en TVMAX y TVN Pass

¡VAMOS CON TODO! Sintoniza los juegos 1 y 2 de las series divisionales Bravos vs Dodgers (Juego 1: 3:00 p.m. y Juego 2: 7:00 p.m.) y Padres vs Cerveceros (Juego 1: 7:30 p.m. y Juego 2: 3:00 p.m.), los días sábado 3 y domingo 4 de octubre por TVMAX y TVN Pass.

Panamá/La Liga Nacional presenta este sábado 3 de octubre sus series divisionales: Bravos de Atlanta vs. Dodgers de Los Ángeles en Dodger Stadium y Padres de San Diego vs. Cerveceros de Milwaukee en American Family Field. Ambas son al mejor de cinco por que los cuatro equipos en disputa están a tres victorias de entrar en la lucha por el banderín del 'Viejo Circuito'.

Bravos de Atlanta vs. Dodgers de Los Ángeles

Juego 1 — sábado 3 de octubre, 4:00 p. m. ET / 3:00 p. m. en Panamá

Estadio: Dodger Stadium.

El abridor de los Dodgers será Tarik Skubal, adquirido en la fecha límite desde Detroit. Con Los Ángeles terminó la temporada regular con 5-2 y 2.61 de efectividad en 10 aperturas. La organización eligió al zurdo por encima de Yoshinobu Yamamoto.

En Atlanta, el abridor todavía no había sido anunciado oficialmente al momento de esta previa. La situación de la rotación es complicada: Chris Sale no está disponible para el Juego 1 después de haber trabajado en el Juego 3 de la Serie de Comodines, mientras que Bryce Elder y Martín Pérez tampoco están disponibles. Grant Holmes o J.R. Ritchie se plantean como opciones para la apertura.

Antecedentes de temporada regular

Atlanta dominó claramente la serie: ganó cinco de los seis partidos, superando a Los Ángeles 26-15 en carreras.

8 de mayo: Dodgers 3-1 Bravos.

Dodgers 3-1 Bravos. 9 de mayo: Bravos 7-2 Dodgers.

Bravos 7-2 Dodgers. 10 de mayo: Bravos 7-2 Dodgers.

Bravos 7-2 Dodgers. 25 de agosto: Bravos 4-3 Dodgers.

Bravos 4-3 Dodgers. 26 de agosto: Bravos 6-5 Dodgers.

Bravos 6-5 Dodgers. 27 de agosto: Bravos 1-0 Dodgers.

El último enfrentamiento es particularmente interesante: Chris Sale blanqueó a los Dodgers 1-0 y Atlanta dejó en blanco a Yoshinobu Yamamoto, en un partido decidido por un jonrón de Drake Baldwin.

Así que, aunque el antecedente directo favorece ampliamente a Atlanta, el contexto del Juego 1 es distinto: los Dodgers llegan descansados y con Skubal, mientras los Bravos vienen de disputar tres juegos contra Filadelfia y utilizaron intensamente su pitcheo.

Padres de San Diego vs. Cerveceros de Milwaukee

Juego 1 — sábado 3 de octubre, 8:30 p. m. ET / 7:30 p. m. de Panamá

Estadio: American Family Field.

Aquí sí están definidos oficialmente los abridores:

San Diego: Robbie Ray , zurdo, 13-8, 3.59 ERA, 140 ponches .

, zurdo, . Milwaukee: Jacob Misiorowski, derecho, 16-5, 1.80 ERA, 252 ponches.

Misiorowski llega como uno de los principales nombres de la rotación de Milwaukee y será seguido por Logan Henderson en el Juego 2. Los Cerveceros terminaron además con el mejor récord de MLB y aseguraron la ventaja de local durante toda la postemporada.

Te puede interesar: MLB calendario | Conoce los juegos que podrán ser vistos por TVMAX y TVN Pass este fin de semana

Antecedentes de temporada regular

La serie terminó 4-2 a favor de San Diego. Milwaukee ganó dos de tres en su estadio en mayo, pero los Padres respondieron barriendo la serie de tres juegos en Petco Park en agosto.

En Milwaukee, 12-14 de mayo:

12 de mayo: Cerveceros 6-4 Padres.

Cerveceros 6-4 Padres. 13 de mayo: Padres 3-1 Cerveceros. Un jonrón de tres carreras de Gavin Sheets en la novena dio vuelta al marcador.

Padres 3-1 Cerveceros. Un jonrón de tres carreras de en la novena dio vuelta al marcador. 14 de mayo: Cerveceros 7-1 Padres.

En San Diego, 10-12 de agosto: