MLB calendario | Conoce los juegos que podrán ser vistos por TVMAX y TVN Pass este fin de semana

Panamá/El mes más esperado por los fanáticos de la pelota de las Grandes Ligas ha llegado. Con el inicio de las Series Divisionales de la Liga Nacional (NLDS), la batalla por el boleto a la Serie Mundial promete sacar chispas.

Las pantallas de TVMAX y la plataforma TVN Pass llevarán en vivo y en directo todas las emociones de este fin de semana con dos de los enfrentamientos más electrizantes del béisbol de la MLB.

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A continuación, te presentamos los detalles, horarios y los datos clave de las novenas que buscan la gloria en la postemporada:

Padres de San Diego vs. Cerveceros de Milwaukee

El duelo entre los californianos y el monarca de la División Central es un choque inédito en la historia de los playoffs de las Grandes Ligas.

Sábado 4 de octubre: Desde las 7:30 pm

Desde las Domingo 5 de octubre: Desde las 3:00 pm

Datos clave de la serie:

Poder contra dominio: Los Cerveceros de Milwaukee llegan descansados tras ganar la división con un récord de franquicia de 103 victorias . Cuentan con el as del montículo Jacob Misiorowski , candidato al premio Cy Young tras liderar la MLB con una efectividad de 1.80 ERA y recetar 252 ponches .

Los llegan descansados tras ganar la división con un récord de franquicia de . Cuentan con el as del montículo , candidato al premio Cy Young tras liderar la MLB con una efectividad de y recetar . La racha del "Fraile": Por su parte, los Padres de San Diego vienen encendidos tras barrer a los Cachorros de Chicago en la Serie de Comodines. Durante la temporada regular, San Diego dominó la serie particular ante Milwaukee ganando 4 de los 6 compromisos, incluyendo una barrida de tres juegos en el mes de agosto.

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Bravos de Atlanta vs. Dodgers de Los Ángeles

Una rivalidad moderna de postemporada se reaviva cuando los actuales bicampeones defensores choquen ante una inspirada escuadra de Georgia.

Sábado 4 de octubre: Desde las 3:00 pm

Desde las Domingo 5 de octubre: Desde las 7:00 pm

Datos clave de la serie:

Dominio de Atlanta : Aunque los poderosos Dodgers de Los Ángeles parten como favoritos para avanzar, los Bravos de Atlanta le tomaron la medida por completo en la temporada regular 2026, dominando la serie particular de forma contundente por 5 juegos a 1 .

Aunque los poderosos parten como favoritos para avanzar, los le tomaron la medida por completo en la temporada regular 2026, dominando la serie particular de forma contundente por . Paso firme: Atlanta llega con el ritmo competitivo al máximo tras eliminar de forma dramática a los Filis de Filadelfia en un decisivo Juego 3 de la Serie de Comodines. En tanto, los Dodgers confían en el descanso previo de sus estrellas y el regreso de Shohei Ohtani, quien buscará comandar la ofensiva de los vigentes campeones del béisbol tras superar problemas físicos en septiembre.

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