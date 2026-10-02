MLB Playoffs 2026 calendario| Series divisionales: datos que debes saber de cada duelo, fechas y horas de todos los partidos

Estados Unidos/Tras una emocionante ronda de las Series del Comodín, los enfrentamientos de la Serie Divisional de la Liga Americana y de la Liga Nacional ya están definidos.

Los Medias Blancas barrieron a los Astros para medirse a un conocido rival de división en los Guardianes, mientras que los Yankees barrieron a los Medias Rojas y jugarán contra los Rays en la SDLA. Los Padres barrieron a los Cachorros para avanzar a la SDLN contra los Cerveceros, mientras que los Bravos vencieron a los Phillies para medirse a los Dodgers en la SDLN.

Aquí un desglose de las Series Divisionales antes de los primeros compromisos del sábado.

Liga Americana

(2) Guardianes vs. (6) Medias Blancas

Calendario

Juego 1 (en CLE): Sábado 3 de octubre, 12:00 p.m.

Sábado 3 de octubre, 12:00 p.m. Juego 2 (en CLE): Lunes 5 de octubre, 4:00 p.m.

Lunes 5 de octubre, 4:00 p.m. Juego 3 (en CWS): Miércoles 7 de octubre, 3:00 p.m. (Transmisión de TVMAX y TVN Pass)

Miércoles 7 de octubre, 3:00 p.m. Juego 4 (en CWS, si es necesario): Jueves 8 de octubre, 4:00 p.m.

Jueves 8 de octubre, 4:00 p.m. Juego 5 (en CLE, si es necesario): Sábado 10 de octubre, 4:00 p.m. (Transmisión de TVMAX y TVN Pass)

Serie particular en la temporada regular: Los Patipálidos tuvieron una ligera ventaja en la serie particular a pesar de que los Guardianes se llevaron el corona de la Central de la Americana este año. Chicago ganó siete juegos por seis de Cleveland, pero este choque fue bien parejo. Seis compromisos se decidieron por apenas una carrera y dos se fueron a extras. Cleveland ganó cuatro de esos electrizantes encuentros.

Historial en postemporada: Este será el primer enfrentamiento en playoffs entre estos dos equipos.

Claves del enfrentamiento: Los cañonazos suelen ganar en la postemporada. El club del Sur de Chicago pegó bastantes (211 jonrones, quintos en MLB) en la campaña regular, mientras que los Guardianes no lo hicieron tanto (162, 27mo). Las adiciones de Jo Adell y Nathaniel Lowe en la Fecha Límite de Cambios ayudaron a Cleveland a acercarse a la mitad de la tabla en la segunda mitad, aunque el trueno sigue sin ser el punto fuerte del club.

Los Guardianes sí tienen ventaja en el montículo, contando con una de las rotaciones más sólidas del Joven Circuito. Parker Messick, Gavin Williams y la adquisición por medio de cambio Foster Griffin necesitarán mantener la pelota dentro del parque antes de abrirle paso a un bullpen encabezado por el convocado al Juego de Estrellas, Cade Smith.

Jugador a seguir: El dominicano José Ramírez. Tras una cirugía para reparar una fractura en el hueso ganchoso izquierdo en junio, J-Ram no lució como él mismo. Tuvo OPS de apenas .598 con dos vuelacercas después de la pausa por el Juego de Estrellas. Pero puede tomar tiempo recuperarse de una cirugía del hueso ganchoso, por lo que llamaremos al siete veces convocado al Clásico de Media Temporada un "gigante dormido". Sin duda, los Guardianes necesitarán a Ramírez para tener una profunda actuación en octubre.

(1) Rays vs. (4) Yankees

Calendario

Juego 1 (en TB): Sábado 3 de octubre, 5:30 p.m.

Sábado 3 de octubre, 5:30 p.m. Juego 2 (en TB): Lunes 5 de octubre, 6:00 p.m. (Transmisión de TVMAX y TVN Pass)

Lunes 5 de octubre, 6:00 p.m. Juego 3 (en NYY): Miércoles 7 de octubre, 7:00 p.m.

Miércoles 7 de octubre, 7:00 p.m. Juego 4 (en NYY, si es necesario): Jueves 8 de octubre, 6:00 p.m. (Transmisión de TVMAX y TVN Pass)

Jueves 8 de octubre, 6:00 p.m. Juego 5 (en TB, si es necesario): Sábado 10 de octubre, 6:00 p.m.

Serie particular en la temporada regular: Tampa Bay, con el mejor récord de la Americana, se llevó siete de 13 enfrentamientos contra Nueva York en un duelo muy cerrado. Ganaron los primeros cuatro --cada uno por dos carreras o menos -- antes de que los Bombarderos se encendieran. Nueva York ganó cuatro de los últimos cinco choques directos.

Historial en postemporada: Estos equipos se han enfrentado apenas una vez en los playoffs. Los Rays superaron a los Yankees en cinco juegos en la SDLA del 2020 en el Petco Park antes de su viaje a la Serie Mundial. Mike Brosseau conectó un jonrón decisivo en el octavo episodio ante el cubano Aroldis Chapman en el Juego 5.

Claves del enfrentamiento: ¿Cómo se resolverá el pitcheo abridor de cada equipo? Ambos clubes cuentan con brazos élite -- Drew Rasmussen, Nick Martínez y la gran adquisición en la Fecha Límite de Cambios, el dominicano Freddy Peralta, por los Rays; Cam Schlittler, Max Fried, Gerrit Cole y Carlos Rodón por los Yankees. Pero con Schlittler probablemente abriendo el Juego 2 -- estaría con tres días de descanso para el Juego 1 del sábado -- ¿pueden los Rays ganar el primer choque detrás del confiable Rasmussen y marcar el ritmo a partir de ahí?

Si Aaron Judge (pantorrilla derecha) permanece fuera de acción, el antesalista dominicano de los Rays, Junior Caminero, podría ser el mejor bateador en esta serie, aunque Ben Rice de los Yankees -- quien tuvo una actuación estelar en el Juego 1 de la Serie de Comodines -- tiene argumentos sólidos también. El equipo que mejor logre hacer trabajar a los abridores contrarios y hacerlos salir temprano será el favorito de la serie.

Jugador a seguir: El dominicano Luis García Jr., la gran adquisición de los Yankees en la Fecha Límite de Cambios, será una pieza clave en esta serie. Adquirido desde los Nacionales por el derecho dominicano Yovanny Cruz y dos de los mejores 30 prospectos de Nueva York, García conectó 30 vuelacercas y remolcó 92 durante la temporada regular antes de volarse la cerca para prender la pizarra en el Juego 2 de la Serie del Comodín. Tuvo un buen desempeño especialmente contra el pitcheo diestro, registrando una línea ofensiva de .283/.314/.551 con 27 bambinazos contra lanzadores de dicha clase en el 2026. Ya sea que Judge regrese para la SDLA o no, el trueno de García será una parte bien clave de la potente alineación de Nueva York, especialmente contra una rotación de Tampa Bay repleta de diestros.

Liga Nacional

(1) Cerveceros vs. (4) Padres

Calendario

Juego 1 (en MIL): Sábado 3 de octubre, 7:30 p.m. (Transmisión de TVMAX y TVN Pass)

Juego 2 (en MIL): Domingo 4 de octubre, 3:00 p.m. (Transmisión de TVMAX y TVN Pass)

Juego 3 (en SD): Martes 6 de octubre, 8:30 p.m. (Transmisión de TVMAX y TVN Pass)

Juego 4 (en SD, si es necesario): Miércoles 7 de octubre, 9:00 p.m.

Juego 5 (en MIL, si es necesario): Viernes 9 de octubre, 3:30 p.m. (Transmisión de TVMAX y TVN Pass)

Serie particular en la temporada regular: Los Frailes se llevaron cuatro de seis partidos entre ambos clubes durante la campaña regular. Milwaukee ganó dos de tres contra San Diego en el American Family Field del 12 al 14 de mayo, y los Padres barrieron a los Cerveceros en el Petco Park del 10 al 12 de agosto.

Historial en postemporada: Este será el primer enfrentamiento en postemporada entre estos dos equipos, cada uno jugando su primera temporada en 1969.

Claves del enfrentamiento: El pitcheo y anotar temprano serán clave. Los Cerveceros tienen al abridor más eléctrico en el juego, el favorito al Premio Cy Young de la Nacional, Jacob Misiorowski, y le sigue un sólido Nro. 2 en Logan Henderson. Milwaukee también tiene un bullpen muy bueno, uno que es igualado o superado por el grupo de relevistas de los Frailes, que cuenta con el cerrador más dominante de las Mayores, Mason Miller.

El final de los partidos llegará en un abrir y cerrar de ojos, y el equipo que anote primero tendrá una gran ventaja. Encabezada por el dominicano Fernando Tatis Jr., la ofensiva de San Diego ha estado al rojo vivo durante el último mes. La alineación de la escuadra de Milwaukee tampoco ha estado nada mal. El club que salga de la cueva anotando carreras temprano podría ser el equipo que avance a la Serie de Campeonato.

Jugador a seguir: Tatis. Cuando está encendido, puede cargar con una alineación. Y justo ahora está encendido: Tras registrar OPS de 1.066 con ocho cañonazos durante el último mes de la temporada regular, marcó el ritmo para la barrida de los Padres sobre los Cachorros en la Serie del Comodín con un jonrón abriendo el Juego 1. Tatis es de los jugadores más emocionantes que hay en todo el béisbol, y si está enchufado, los Frailes podrían contar con su energía para impulsarlos a la SCLN.

(2) Dodgers vs. (3) Bravos

Calendario

Juego 1 (en LAD): Sábado 3 de octubre, 3:00 p.m.

Sábado 3 de octubre, 3:00 p.m. Juego 2 (en LAD): Domingo 4 de octubre, 7:00 p.m.

Domingo 4 de octubre, 7:00 p.m. Juego 3 (en ATL): Martes 6 de octubre, 6:00 p.m.

Martes 6 de octubre, 6:00 p.m. Juego 4 (en ATL, si es necesario): Miércoles 7 de octubre, 5:00 p.m. (Transmisión de TVMAX y TVN Pass)

Miércoles 7 de octubre, 5:00 p.m. Juego 5 (en LAD, si es necesario): Viernes 9 de octubre, 7:00 p.m. (Transmisión de TVMAX y TVN Pass)

Serie particular en la temporada regular: Los Bravos dominaron a los reinantes bicampeones, consiguiendo marca de 5-1 contra los Dodgers en el 2026. Atlanta barrió una serie de tres juegos en casa a finales de agosto, mientras que Los Ángeles ganó su único encuentro por 3-1 el 8 de mayo como local.

Historial en postemporada: Este será el sexto choque en postemporada entre este par de históricas franquicias. Se midieron por última vez en la SCLN del 2021, cuando los Bravos superaron a los Dodgers en seis juegos rumbo a su cuarto título de Serie Mundial. Estos conjuntos también se enfrentaron en la SCLN del 2020, donde Los Ángeles se impuso en siete juegos antes de coronarse en el Clásico de Otoño.

Los Dodgers han ganado tres de cinco series de playoffs disputadas frente a los Bravos. Cuatro de ellas han ocurrido desde el 2013, mientras que la primera fue en 1996.

Claves del enfrentamiento: Mucho dependerá de los grupos de pitcheo. Los Bravos se han apoyado del dominante Chris Sale y en el repunte de Tyler Mahle, pero la rotación cae bastante a partir de ahí, con las lesiones poniendo en duda el estado del venezolano Martín Pérez y de Bryce Elder -- ambos constantes durante gran parte de la temporada. Sin embargo, el bullpen de Atlanta ha sido uno de los mejores de MLB y cumplió con la tarea en la Serie del Comodín ante los Phillies.

En cuanto a los Dodgers se refiere, su rotación debería estar lista, incluso sin Shohei Ohtani en la lomita. Yoshinobu Yamamoto, Tarik Skubal, Blake Snell y Tyler Glasnow integran un grupo formidable. Las dudas permanecen en el bullpen, donde el club ha rotado opciones para las últimas entradas, tanto por lesiones como por bajo rendimiento. ¿Podría Roki Sasaki convertirse otra vez en una estrella de postemporada desde el bullpen, o podrá el puertorriqueño Edwin Díaz recuperar su forma?

Jugador a seguir: Kyle Tucker. Podríamos decir fácilmente Ohtani, quien todavía podría estar limitado por las molestias en el bíceps y la rodilla que impactaron su campaña. Pero Tucker fue posiblemente la adquisición más importante de la temporada muerta para cualquier equipo este año, y enfrentó obstáculos durante gran parte de la temporada regular, terminando con OPS de .715. Sin embargo, su mes de septiembre fue considerablemente mejor (OPS de .890 con seis vuelacercas). Ver a Tucker jugar a su estelar nivel podría ser la gran diferencia para que los Dodgers busquen el tricampeonato.

Información de MLB.com