Suspenden clases en centro educativo Valle de Urracá tras homicidio cerca del plantel

La preocupación aumenta debido a la ubicación del centro educativo en un área donde se registran disputas entre grupos delictivos que operan en el sector.

Ciudad de Panamá/Padres de familia, docentes y estudiantes del Centro Educativo Valle de Urracá en San Miguelito decidieron suspender las clases durante este jueves y viernes, luego de que se registrara un homicidio a pocos metros del plantel.

El hecho generó preocupación entre la comunidad educativa y llevó a los padres de familia a reunirse para tomar la decisión de no enviar a sus hijos a clases, ante el temor de que puedan quedar expuestos a situaciones de violencia.

“Se han dado situaciones muy tristes que lamentar. En esta ocasión ocurrió con uno de nuestros padres de familia, quien retiraba a sus niños, y nos ha sorprendido la manera en cómo ese padre de familia ha sido atacado”, indicó Yaselis Canto, directora del centro educativo.

Durante un recorrido realizado por TVN Noticias en las instalaciones y sus alrededores, se pudo observar la preocupación de la comunidad educativa por los hechos de inseguridad que se registran en el sector.

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De acuerdo con residentes y miembros de la comunidad, este no sería el primer episodio de violencia en los alrededores del plantel. Las balaceras y los robos son situaciones que, según relatan, se han vuelto recurrentes en la zona.

La preocupación aumenta debido a la ubicación del centro educativo en un área donde se registran disputas entre grupos delictivos que operan en el sector, lo que mantiene en alerta a padres, docentes y estudiantes.

Ante este escenario, los padres de familia solicitan un mayor nivel de seguridad y vigilancia en los predios de la escuela, especialmente durante los horarios de entrada y salida de los estudiantes.

TVN Noticias intentó obtener una versión de la Policía Nacional sobre la situación de inseguridad en el área, pero la institución indicó que no brindaría declaraciones al respecto.

Con información de Hellen Concepción