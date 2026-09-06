Ataque armado deja una mujer muerta y otra herida en Cerro Cocobolo, San Miguelito ¿Qué se sabe?

Las investigaciones preliminares determinan la presunta vinculación de al menos cuatro personas en la cadena de hechos.

Un nuevo hecho de violencia registrado en la madrugada en el sector de Cerro Cocobolo, distrito de San Miguelito, dejó como saldo una mujer fallecida y otra herida por impactos de bala.

El suceso se desencadenó luego de que ambas víctimas salieran de la residencia de un conocido aproximadamente a la 1:00 a.m., momento en que fueron abordadas por dos sujetos armados que las despojaron de sus pertenencias.

Secuencia de los hechos y agresión armada

Según el testimonio de la sobreviviente, tras el asalto inicial, la víctima fatal contactó a un conocido para solicitar ayuda en la recuperación de los artículos robados. Tras lograr que les devolvieran las pertenencias, un sujeto armado irrumpió en el sitio y disparó directamente contra ambas mujeres.

Ambas cayeron al suelo producto de las heridas. Una de las víctimas falleció en el lugar del ataque, mientras que la segunda logró desplazarse para solicitar auxilio hasta ubicar una patrulla de la Policía Nacional, siendo posteriormente trasladada a un centro médico para recibir atención de urgencia.

Investigación de las autoridades e historial del área

Las investigaciones preliminares determinan la presunta vinculación de al menos cuatro personas en la cadena de hechos, que abarca desde el asalto primario hasta la posterior represalia a tiros. Las autoridades judiciales y la Policía Nacional adelantaron operativos de búsqueda, contando con la identificación previa de algunos sospechosos por parte de la sobreviviente.

El sector de Cerro Cocobolo permanece bajo monitoreo policial, siendo la misma zona donde días atrás se reportó un incidente en el que una unidad de la Policía Nacional resultó herida de bala.