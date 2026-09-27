Falta de médicos generales y especialistas preocupa a representantes de Bocas del Toro

Los 18 representantes de corregimiento que participaron en la reunión manifestaron su preocupación por la falta de personal médico en los centros de salud y las dificultades para cumplir con los horarios de atención establecidos.

Changuinola, Bocas del Toro/La falta de médicos generales y especialistas continúa siendo una de las principales dificultades para garantizar la atención de salud en distintos sectores de Bocas del Toro, situación que fue planteada durante un consejo municipal en Changuinola.

Los 18 representantes de corregimiento que participaron en la reunión manifestaron su preocupación por la falta de personal médico en los centros de salud y las dificultades para cumplir con los horarios de atención establecidos.

Julio Smith, del Consejo Municipal de Río Silencio, señaló que, pese a la existencia de una normativa que contempla la atención durante 24 horas, varios centros no logran cumplir con este horario debido a la falta de médicos generales y especialistas.

“Hay una situación y, a pesar de que hay una ley de 24 horas, los centros de salud no cumplen con eso porque no hay especialistas ni médicos generales en esta provincia. Seguimos en la misma situación”, manifestó Smith.

La preocupación también fue expresada por moradores. Armando, residente de Changuinola, cuestionó los resultados de la Ley 462 y pidió al Gobierno reforzar el nombramiento de personal relacionado con el sector salud.

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“Es una lástima que la Ley 462 haya sido un engaño”, expresó el morador, quien hizo un llamado a las autoridades para que se nombre al personal necesario para atender las necesidades de la población.

El director regional del Ministerio de Salud (Minsa), Darly Padmore, reconoció que todavía existen necesidades de personal para garantizar la atención y ampliar los horarios de servicio en los centros de salud de la provincia.

Padmore explicó que ya se ha nombrado parte del equipo necesario para la apertura de algunos centros, pero que todavía hacen falta profesionales, principalmente para cumplir con la extensión de horario.

“Definitivamente, las necesidades siempre van a superar los recursos”, señaló el funcionario.

El director regional también hizo un llamado a los profesionales que reciben un nombramiento para que permanezcan en sus puestos, debido a que, según explicó, la provincia enfrenta demoras en los trámites de contratación y personal.

Indicó que, en algunos casos, después de varias semanas de trámites, los profesionales llegan a Bocas del Toro y posteriormente renuncian a la posición, lo que representa una inversión de tiempo y recursos para la institución.

La situación planteada durante el consejo municipal mantiene el debate sobre la disponibilidad de personal médico y la capacidad de los centros de salud de Bocas del Toro para ampliar sus horarios y responder a la demanda de atención de la población.

Con información de Luis Alberto Palacios