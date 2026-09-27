El Ministerio de Ambiente ha realizado más de 30 jornadas de limpieza a nivel nacional durante este año, como parte de las acciones para generar conciencia sobre la contaminación de ríos y mares. Así lo explicó el viceministro de Ambiente, Óscar Vallarino, durante una jornada realizada en el área de Panamá Viejo, en la que participaron miembros de la sociedad civil, empresas, municipios y autoridades.