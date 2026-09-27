Minsa refuerza prevención ante comportamiento del dengue y virus respiratorios

El Ministerio de Salud reportó 8,060 casos acumulados de dengue y 63 defunciones por influenza en lo que va de 2026.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Ministerio de Salud (Minsa), a través del Departamento de Epidemiología, reforzó las acciones de prevención ante el comportamiento del dengue, la influenza y otras enfermedades registradas durante la semana epidemiológica número 35, comprendida entre el 30 de agosto y el 5 de septiembre de 2026.

En el caso del dengue, durante esa semana se confirmaron 363 nuevos casos, con una tasa de incidencia de 7.9 casos por cada 100 mil habitantes. El acumulado nacional llegó a 8,060 casos en lo que va del año. En cuanto a la influenza, no se reportaron nuevas defunciones durante la semana, por lo que el acumulado se mantiene en 63 muertes.

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El informe también registra 812 casos de síndrome gripal durante la semana 35, mientras que las infecciones respiratorias agudas graves, que incluyen neumonía y bronconeumonía, sumaron 477 casos. En lo que va de 2026 se acumulan 30,041 casos de síndrome gripal y 14,449 de infecciones respiratorias agudas graves.

Entre otros eventos de salud vigilados por el Minsa, se reportaron 10 nuevos casos de malaria y se actualizaron 112 casos de semanas anteriores, para un acumulado de 5,420. También se registraron 31 casos de leishmaniasis durante la semana, con un acumulado de 1,822 casos en 2026. El gusano barrenador en humanos sumó dos casos durante la semana y alcanza 89 casos acumulados.

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Las autoridades sanitarias reiteraron que la participación de la población es fundamental para prevenir la transmisión de enfermedades y evitar complicaciones. El Minsa recordó la importancia de la vacunación, reconocer oportunamente los signos de alarma, buscar atención médica de manera temprana, cumplir las medidas de prevención y eliminar los criaderos de mosquitos.