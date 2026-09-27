Niegan ingreso a Panamá a extranjero registrado como ofensor sexual

El extranjero figura en registros como ofensor sexual y mantiene una condena vigente en Estados Unidos por delitos relacionados con amenazas y acoso contra una menor de edad .

Ciudad de Panamá, Panamá/El Servicio Nacional de Migración (SNM) informó que negó el ingreso a territorio panameño a un ciudadano procedente de El Salvador, quien mantenía antecedentes penales relacionados con delitos sexuales.

La medida fue adoptada tras los controles de verificación realizados por las unidades de Migración en la principal terminal aérea del país, donde se confirmó que el extranjero figura en registros como ofensor sexual y mantiene una condena vigente en Estados Unidos por delitos relacionados con amenazas y acoso contra una menor de edad.

Tras conocerse los resultados de la verificación, las autoridades migratorias procedieron a negarle la entrada a Panamá y devolverlo a su lugar de procedencia, de acuerdo con la normativa migratoria vigente.

El SNM indicó que los filtros de seguridad permanecen activos y rigurosos en los principales puntos de ingreso al país.

La institución reiteró que la protección de la ciudadanía, particularmente de niños, niñas y adolescentes, constituye una de sus prioridades y que se aplicarán las medidas correspondientes cuando los antecedentes de una persona representen un riesgo para la seguridad y convivencia en el país.

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