Decretan detención provisional a músico investigado por muerte de menor

El accidente se registró cuando el conductor de una camioneta atropelló a dos personas. Uno de los afectados, un adolescente de 17 años, falleció posteriormente en un centro hospitalario.

David, Chiriquí/Un músico de 30 años quedó en detención provisional este sábado 26 de septiembre, luego de que un juez de control de garantías le formulara cargos por homicidio culposo agravado, por la muerte de un menor de 17 años en un accidente ocurrido en la vía hacia Boquete.

Durante la audiencia, el juez también declaró legal la aprehensión del ciudadano y las actuaciones judiciales realizadas tras el hecho ocurrido el pasado 20 de septiembre, cerca de la entrada al poblado de Dolega, en la provincia de Chiriquí.

El accidente se registró cuando el conductor de una camioneta atropelló a dos personas. Uno de los afectados, un adolescente de 17 años, falleció posteriormente en un centro hospitalario.

La detención provisional fue solicitada por el Ministerio Público y respaldada por la querella de los familiares de la víctima. Entre los argumentos considerados por el juez estuvieron el riesgo de que el investigado no atendiera el proceso judicial y un eventual riesgo de fuga.

La defensa, por su parte, rechazó que exista riesgo de fuga o de que su representado abandone el país para evadir la justicia.

Concepción Gutiérrez, abogado de la defensa, señaló que durante la audiencia se cumplió con lo establecido en el procedimiento y la ley, y manifestó que espera que se haga justicia en un tiempo razonable.

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Hossam Khadaj, padre del menor fallecido, pidió una investigación objetiva y justicia por la muerte de su hijo.

"Yo sé que perdí a mi hijo, no va a regresar más, pero no voy a permitir eso que pasa en todo Panamá, que alguien pierda a su hijo por uno que no tiene ni sentimientos, buscando su fama y su dinero", expresó.

Los familiares y amigos del adolescente también acudieron a la audiencia para exigir justicia. Yusef Alamel Din, amigo y compañero del joven, calificó el hecho de inhumano y pidió que se determinen las responsabilidades correspondientes.

Diego David Gómez, amigo y compañero del menor, lo recordó como un hijo ejemplar y exigió justicia, mientras que Abi Gustavo Jaramillo expresó su tristeza por la muerte del adolescente.

El juez estableció un periodo de seis meses para la investigación del caso.

Con información de Demetrio Ábrego