Simulaciones del Cuarto Puente provocarán cierres en Amador y Balboa el 28 y 29 de septiembre

Las maniobras se realizarán los días 28 y 29 de septiembre, entre las 10:00 p.m. y las 4:00 a.m., en el trayecto entre Amador y Balboa. Se contemplan cierres parciales y bloqueos temporales de unos 10 minutos.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Ministerio de Obras Públicas (MOP) anunció cierres parciales y temporales durante las noches del 28 y 29 de septiembre, debido a una simulación operativa relacionada con el proyecto del Cuarto Puente sobre el canal de Panamá.

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La maniobra corresponde al futuro transporte de camiones, equipos modulares y dovelas entre los campamentos de Amador y Balboa. Los trabajos se desarrollarán entre las 10:00 p.m. y las 4:00 a.m.

El recorrido utilizará la avenida Amador, la avenida Arnulfo Arias Madrid y la avenida Ascanio Arosemena, incluyendo las inmediaciones del Puente de las Américas, La Boca y los accesos hacia el Campamento de Balboa.

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Durante el operativo se realizarán cierres parciales de carriles mientras se movilizan los equipos. Además, se contemplan cierres totales de aproximadamente 10 minutos en puntos específicos de las avenidas Amador y Ascanio Arosemena, únicamente cuando las maniobras requieran un mayor radio de giro.