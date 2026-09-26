Transportistas del interior del país piden reunión urgente con Mulino por alza del combustible

Los transportistas piden la reinstalación de la mesa de trabajo con el Gobierno , con el propósito de buscar alternativas que permitan garantizar la continuidad del servicio, proteger a los usuarios y mantener la sostenibilidad de las empresas transportistas.

Chitré, Herrera/Transportistas de distintas provincias del país solicitaron una reunión urgente con el presidente de la República, José Raúl Mulino, ante las afectaciones que, aseguran, está generando el aumento del precio del combustible en la operación del transporte público.

Guillermo Rivera, vocero de la Coordinadora Nacional de Concesionarias de Transporte Público (Conacotrap), señaló que el combustible representa más del 60% de los costos de operación del sector y que algunas concesionarias mantienen tarifas que, según explicó, no han sido revisadas desde hace aproximadamente 15 años. Esta situación, añadió, se suma al incremento en otros gastos de operación.

Los transportistas piden la reinstalación de la mesa de trabajo con el Gobierno, con el propósito de buscar alternativas que permitan garantizar la continuidad del servicio, proteger a los usuarios y mantener la sostenibilidad de las empresas transportistas.

“Estamos pidiendo la reinstalación de la mesa de trabajo para garantizar y proteger la continuidad del servicio, salvaguardar los derechos del usuario y la sostenibilidad de los transportistas”, manifestó Rivera.

El dirigente sostuvo que el esquema de subsidio al combustible debe ser revisado y cuestionó que las rutas del interior del país no hayan sido tomadas en cuenta, según su planteamiento.

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Rivera afirmó que desde abril no mantienen conversaciones con el Gobierno y advirtió que, de continuar las actuales condiciones, algunas concesionarias podrían enfrentar dificultades para mantener la prestación del servicio.

Entre las provincias mencionadas por los transportistas están Panamá, Darién, Coclé, Herrera, Chiriquí, Veraguas y Los Santos.

No obstante, Rivera aclaró que no se ha planteado un aumento unilateral de las tarifas y que cualquier modificación tendría que ser consensuada con la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT).

Por su parte, Ausberto Mendoza, vocero de la Federación Nacional de Cooperativas de Transporte en Panamá (Feecotrans), indicó que el sector busca alternativas frente al incremento del combustible, el costo de los repuestos y otros gastos que impactan la operación.

“No hemos hablado de paralización, queremos sentarnos con el Gobierno”, afirmó Mendoza.

El reclamo se produce mientras continúa vigente el mecanismo temporal de estabilización del precio del combustible para el transporte público.

Con información de Eduardo Javier Vega