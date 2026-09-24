Transportistas advierten impacto del combustible y convocan reunión nacional en Chitré

La reunión convocada para este sábado en Chitré contará con la participación de representantes de diferentes agrupaciones del transporte a nivel nacional, quienes analizarán el impacto de los aumentos y definirán las acciones que seguirá el sector.

Chitré, Herrera/El aumento en el precio de los combustibles mantiene bajo presión al sector del transporte público, cuyos dirigentes analizan solicitar una revisión de las tarifas ante el incremento de los costos de operación.

El dirigente transportista Elpidio Delgado informó que distintas agrupaciones del país se reunirán este sábado en la terminal de transporte de Chitré para analizar la situación del sector y evaluar las medidas que podrían adoptar frente al aumento de los combustibles.

Delgado recordó que desde marzo se estableció un acuerdo entre el Gobierno y los transportistas que contempla un subsidio durante un período de diez meses, con el objetivo de evitar que el incremento de los costos sea trasladado a los usuarios mediante un aumento de la tarifa.

Sin embargo, sostuvo que los aumentos consecutivos en el precio del combustible han incrementado la carga económica que deben asumir los transportistas.

“El subsidio ha sido para el usuario, que es el que ha gozado del beneficio en el sentido de que no se le ha aumentado la tarifa, pero la carga social adicional del aumento, de cada aumento que se va dando, está cayendo sobre el transportista”, afirmó.

Analizan revisión de tarifas

El dirigente señaló que, ante el comportamiento de los costos, los transportistas consideran que la revisión de las tarifas podría ser una de las alternativas que deberán evaluar.

“Definitivamente, nosotros no nos vamos a quedar otra opción que acogernos a lo que indica la norma”, manifestó Delgado, quien aseguró que los números del sector ya no están dando los resultados esperados.

Los transportistas sostienen que el incremento del combustible afecta directamente sus costos de operación y advierten que la situación también puede terminar afectando la prestación del servicio a los usuarios.

La reunión convocada para este sábado en Chitré contará con la participación de representantes de diferentes agrupaciones del transporte a nivel nacional, quienes analizarán el impacto de los aumentos y definirán las acciones que seguirá el sector.

Con información de Eduardo Javier Vega