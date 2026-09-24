Reconfiguración de circuitos electorales: Asamblea lo aprobó en tercer debate, ¿Qué avalaron los diputados?

Los diputados decidieron no reconfigurar el circuito 4-3, en la provincia de Chiriquí.

Panamá/El pleno de la Asamblea Nacional aprobó este jueves la discusión en tercer debate del proyecto de ley 700, que reconfigura los circuitos electorales, de cara a las elecciones generales de 2029. Fueron 43 votos a favor y 21 en contra.

Este proyecto, que llegó a la Asamblea de mano de los magistrados del Tribunal Electoral, busca aumentar el número de diputados en algunas áreas y disminuirlo en otras; el tema mantuvo enfrentados a los diputados.

En segundo debate, la propuesta logró 41 votos a favor y 17 en contra. Precisamente, ayer miércoles en ese debate, los diputados modificaron el proyecto.

El pleno decidió que la propuesta de reorganización de circuitos del Tribunal Electoral se mantuvo en todas las provincias, excepto en Chiriquí.

En esa provincia, los circuitos conservarán la distribución vigente tras aprobarse una propuesta de la diputada panameñista Ariana Coba, electa por el 4-3.

La propuesta original del Tribunal Electoral planteaba dividir ese circuito, integrado por Bugaba y Tierras Altas, en dos circuitos de un diputado cada uno. También proponía trasladar Renacimiento fuera del 4-4, que quedaría conformado por Alanje y Boquerón. Ninguno de esos cambios se aplicará.

En Bocas del Toro sí se mantuvo la propuesta del Tribunal Electoral: el actual circuito 1-1 se dividirá en dos. El nuevo 1-1 corresponderá a Changuinola, mientras que el 1-2 agrupará a Bocas del Toro, Chiriquí Grande, Almirante y la comarca Naso Tjër Di. Cada circuito elegirá un diputado.

De acuerdo con el diputado de la bancada Seguimos, Ernesto Cedeño, dicha modificación es "inconveniente". Además, planteó que van a existir circuitos electorales con menos de la proporción (número de votantes) que se requiere para obtener una curul.

¿Qué contempla la propuesta?

El proyecto mantiene en 71 el número de diputados establecido por la reforma constitucional de 2004. No obstante, los redistribuye, pasando de 39 a 41 circuitos.

Circuitos que ganan una curul

8-6 (Panamá Este): pasa a elegir 5 diputados .

pasa a elegir . 13-1 (Arraiján): Recibe una curul adicional .

Recibe . 13-4 (La Chorrera): recibe una curul adicional .

recibe . Nuevo circuito 4-5: integrado por Tierras Altas y Renacimiento, recibe la curul que pierde Bugaba.

Circuitos que pierden una curul

8-2 (San Miguelito): queda con 6 diputados .

queda con . 8-3 (centro de la capital): queda con 4 diputados .

queda con . 8-4 (Río Abajo, San Francisco, Parque Lefevre, Juan Díaz y Don Bosco): queda con 4 diputados.

Balance provincial