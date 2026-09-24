Guararé celebra a la Virgen de las Mercedes y se prepara para el Festival de la Mejorana

En materia de seguridad, la Policía Nacional indicó que contará con unidades adicionales para proteger tanto a los visitantes como a los residentes de Guararé.

Guararé, Los Santos./Guararé, en la provincia de Los Santos, está de fiesta en honor a su patrona, la Virgen de las Mercedes. La celebración reúne a fieles en la iglesia, mientras el pueblo se prepara para las actividades del fin de semana por la edición número 74 del Festival Nacional de la Mejorana.

En materia de seguridad, la Policía Nacional indicó que contará con unidades adicionales para proteger tanto a los visitantes como a los residentes de Guararé.

Isabella Marie, reina del festival, invitó al público a vivir la experiencia del Festival Nacional de la Mejorana. Señaló que este es un lugar donde se unen la fe y la tradición, y donde habrá fiesta, alegría y expresiones del folclore.

Rafael Valdivieso, obispo de la diócesis de Chitré, llamó a la sociedad a cuidar de todos sus miembros y a no permanecer indiferente ante la violencia y las injusticias. “Hay que generar ese corazón de madre que forma un corazón fuerte y un corazón que ama”, expresó.

El subcomisionado de la Policía Jorge Villarreal indicó que las unidades brindarán seguridad a turistas nacionales y extranjeros durante las actividades del festival, una tradición que describió como motivo de orgullo para los santeños.

El Festival Nacional de la Mejorana, una de las principales celebraciones del folclore panameño, espera recibir a numerosos visitantes durante el fin de semana. Sus actividades coinciden con la celebración religiosa en honor a la Virgen de las Mercedes.

Con información de Eduardo Javier Vega.