Chitré: Detención provisional para dos personas implicadas en el hurto de materiales en una escuela

Dictaminaron medida cautelar para un hombre y una mujer presuntamente vinculados en hurtos de un depósito de una escuela en Chitré.

Chitré, Herrera/Dos personas quedaron detenidas por su presunta vinculación con el hurto de artículos dentro de un depósito de un centro educativo ubicado en el distrito de Chitré, provincia de Herrera.

La medida cautelar fue dictada por un juez de garantías durante la audiencia de solicitudes múltiples a petición de la Procuraduría General de la Nación (PGN) representada por la Fiscalía Regional de Herrera, contra un hombre de 45 años y una mujer de 48.

Según la información proporcionada por el Ministerio Público, el hecho se registró el 20 de septiembre, cuando los implicados fueron sorprendidos dentro de las instalaciones del plantel, del corregimiento San Juan Bautista, sustrayendo los objetos. Los agentes policiales aprehendieron a ambas personas.

Mediante las investigaciones realizadas, se constató que los materiales sustraídos tendrían un valor aproximado de B/.500 y se encontraban almacenados en un depósito de un centro educativo del distrito de Chitré.

Durante la audiencia, el Ministerio Público presentó las pruebas relacionadas con el caso y solicitó la aplicación de la medida cautelar antes mencionada.

Después de escuchar a las partes, el juez de garantías decretó la detención para ambos imputados, mientras continúan las investigaciones.