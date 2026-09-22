Walkiria Chandler propone crear por ley una licencia por duelo remunerada para trabajadores

El trabajador tendría que notificar a su empleador o institución sobre el fallecimiento y presentar, en un plazo máximo de 10 días hábiles , el certificado que acredite la defunción.

La diputada Walkiria Chandler presentó un anteproyecto de ley para crear una licencia por duelo remunerada en Panamá, un beneficio que actualmente no está establecido de manera general en el Código de Trabajo ni por una ley que lo reconozca para todos los trabajadores.

La iniciativa busca que tanto los trabajadores del sector privado como los servidores públicos puedan contar con días de licencia con sueldo ante la muerte de un familiar, sin que el beneficio dependa de las condiciones particulares de cada empresa, institución o convención colectiva.

La propuesta establece cinco días de licencia por el fallecimiento del cónyuge, pareja, padre, madre, hijo o hermano, mientras que para otros familiares contempla tres días.

Además, el tiempo utilizado por esta licencia sería considerado como tiempo efectivo de servicio y no podría descontarse de vacaciones ni de otras licencias o permisos.

El trabajador tendría que notificar a su empleador o institución sobre el fallecimiento y presentar, en un plazo máximo de 10 días hábiles, el certificado que acredite la defunción.

El anteproyecto también establece que, cuando una convención colectiva, reglamento interno o disposición institucional ya otorgue condiciones más favorables, estas se mantendrán.

La propuesta de Chandler busca así establecer mediante ley un derecho específico para afrontar el duelo sin que el trabajador tenga que recurrir a vacaciones, permisos personales o acuerdos particulares con su empleador.

Actualmente, en Panamá no está establecida una licencia por duelo o los días libres a los que tiene derecho una persona que perdió a un familiar; sin embargo, existen empresas que, por convención o solidaridad con el trabajador, otorgan algunos días libres.