Von der Leyen destaca avances de Panamá para salir de la lista fiscal de la UE

Von der Leyen también se interesó por los avances de los proyectos de energía y transporte sostenible que se desarrollan bajo la estrategia Global Gateway de la Unión Europea.

La presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, destacó los avances de Panamá para pasar al Anexo 2 de la lista fiscal de la Unión Europea, durante una reunión con el presidente José Raúl Mulino en Nueva York.

El encuentro se desarrolló en el marco de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), donde ambos mandatarios abordaron temas de cooperación y proyectos de interés para Panamá y la Unión Europea.

Von der Leyen felicitó al Gobierno panameño por los avances alcanzados, entre ellos la aprobación de la Ley de Sustancia Económica y su reglamentación.

“Cada vez que nos vemos hay progreso”, manifestó la presidenta de la Comisión Europea durante el encuentro.

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Energía y transporte sostenible

Von der Leyen también se interesó por los avances de los proyectos de energía y transporte sostenible que se desarrollan bajo la estrategia Global Gateway de la Unión Europea.

Entre estos proyectos se encuentra la modernización de la red eléctrica de ETESA, iniciativa que cuenta con financiamiento del Banco Europeo de Inversiones.

Durante la reunión, Mulino aprovechó para presentar los proyectos que desarrolla el Canal de Panamá. El ministro del Canal, José Ramón Icaza, expuso sobre los avances del reservorio de Río Indio, dos nuevos puertos, un corredor logístico y un gasoducto.

Los mandatarios también conversaron sobre el impacto del fenómeno de El Niño y sus afectaciones a nivel mundial.

Finalmente, Mulino invitó a Von der Leyen a participar en el Foro Económico de Panamá, que será organizado por el banco de fomento CAF en enero de 2027.