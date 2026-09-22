La AMP investiga las causas del accidente de la embarcación 'Ventura Too' en la zona de Amador

Se iniciaron investigaciones sobre el siniestro ocurrido el 21 de septiembre cuando un navío se incendió en Amador.

Ciudad de panamá, Panamá/La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) en conjunto con otros organismos, inició investigaciones con relación al incendio de un bote ocurrido la noche del 21 de septiembre en el Causeway de Amador.

Se trata de la embarcación de abastecimiento 'Ventura Too' que se mantenía fondeando a una milla náutica de isla Perico.

Las investigaciones se realizarán a través del Departamento de Investigación de Asuntos Marítimos (DIAM), de la Dirección General de Marina Mercante ( DGMM) y del Departamento de Prevención y Control de la Contaminación, de la Dirección General de Puertos e Industrias Marítimas Auxiliares (GGPIMA) de la AMP.

De acuerdo con el comunicado, la nave pertenece al registro marítimo panameño y se mantenía fondeada en el amarradero "Brisas de Amador" al momento del hecho, en la Bahía de Panamá.

Dentro del navío pernoctaban dos tripulantes que, tras el incendio, fueron rescatados y resguardados por los agentes del Servicio Nacional Aeronaval. Aseguraron que se encuentran bien, sin lesiones y sin rasgos de contaminación por hidrocarburos.

La compañía aseguradora se hizo cargo de los daños correspondientes, contratando a una empresa especializada para trasladar la embarcación hacia zona segura para proceder con el hundimiento controlado.

Además, la institución menciona que continuarán con la logística, investigando y entrevistando a los tripulantes para así determinar la razón y causa del hecho.