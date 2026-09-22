Sudán del Sur: Disuelven el ejecutivo nacional para cumplir con el calendario electoral

El Presidente de Sudán del Sur disolvió su gobierno antes de la celebración de comicios en su país.

Guba, Ethiopia/El presidente de Sudán del Sur, Salva Kiir, disolvió el martes el gobierno de transición y nombró una administración interina antes de las primeras elecciones del país.

La nación más joven del mundo logró su independencia en 2011, pero poco después se desató una guerra civil de cinco años.

Todos los vicepresidentes, ministros y administradores locales fueron removidos de sus cargos y las asambleas nacionales y estatales fueron disueltas, según una orden presidencial comunicada en una transmisión nacional por televisión el martes por la noche.

Las fuerzas organizadas y judiciales se mantienen completamente operacionales, de acuerdo con el decreto.

Las elecciones están programadas para el 22 de diciembre, después de ser pospuestas en dos ocasiones.

Pero hasta el momento no se han registrado votantes, los ejércitos rivales no han sido unificados ni se ha materializado una esperada constitución. Se trata de condiciones previas a las elecciones que se definieron en un acuerdo de paz de 2018.

Amnistía Internacional dijo que la decisión era "un paso decisivo" hacia "una elección histórica". Pero pidió a las autoridades "garantizar que exista un entorno propicio para que las personas puedan votar y presentarse a las elecciones".

Sin embargo, analistas advierten que la disolución daría un poder sin control a Kiir.

"Puede decidir incluso no convocar a elecciones por otro año u otros dos años", dijo a la AFP el analista independiente Machot Amuom.

Más temprano el martes, un periodista de la AFP dijo que hay un incremento de la presencia militar en la capital, Juba.

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