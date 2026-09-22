Shakira y Laura Pausini sorprenden en Madrid al cantar 'Antología' juntas por primera vez

El público de Madrid fue testigo de una colaboración que reunió la trayectoria de Shakira y la admiración de Laura Pausini en una misma noche.

Shakira protagonizó un momento destacado de su residencia en Madrid al recibir a Laura Pausini como invitada sorpresa durante su tercer concierto en la capital española. Las dos cantantes compartieron el escenario para interpretar ‘Antología’, una canción recordada de la trayectoria de la artista colombiana y una pieza incluida en su álbum Pies Descalzos, publicado en 1995.

La presentación tuvo un significado especial para los seguidores de ambas intérpretes, ya que fue la primera vez que Shakira y Pausini cantaron juntas ‘Antología’ en vivo. El encuentro ocurrió durante la residencia Las Mujeres Ya No Lloran, espectáculo que Shakira desarrolla en Madrid y que tiene previstas nuevas fechas hasta octubre.

Antes de iniciar la interpretación, Shakira habló sobre la conexión que mantiene con la cantante italiana. La colombiana destacó que las carreras de ambas comenzaron prácticamente al mismo tiempo y recordó el cariño especial que siente por el país de origen de Pausini.

La artista italiana apareció como admiradora de la intérprete barranquillera y se sumó a una canción de una etapa fundamental de la carrera de Shakira. El momento estuvo acompañado por abrazos y muestras de emoción entre las dos cantantes.

Pausini, además, recordó el homenaje que recientemente realizó a Shakira al incluir ‘Antología’ en su álbum Yo Canto 2, producción en la que interpreta canciones destacadas de la música en español. La interpretación en Madrid permitió trasladar al escenario un vínculo musical que la artista italiana ya había establecido mediante su propio repertorio.

Te puede interesar: Narnia regresa al cine con Meryl Streep como la voz de Aslan en la nueva película de Greta Gerwig

Te puede interesar: Diana de Gales: Así luce el 'vestido de la venganza' que será subastado y podría alcanzar los $300.000

Durante el encuentro, Pausini también destacó la trayectoria y perseverancia de Shakira. La cantante colombiana, por su parte, agradeció el cariño expresado por su colega, mientras ambas compartían un momento especial de la noche.

‘Antología’ ocupa un lugar destacado dentro de la discografía de Shakira. La canción pertenece a Pies Descalzos, álbum lanzado en 1995 de los primeros años de la carrera de la artista y clave en su consolidación musical.

La presencia de Pausini añadió un elemento inesperado al concierto madrileño. La italiana no asistió únicamente como espectadora, sino que participó directamente en el espectáculo y acompañó a Shakira en una interpretación que hasta ahora no habían realizado juntas sobre un escenario.

La relación entre las dos artistas también tiene antecedentes públicos. Ambas coincidieron en los Latin Grammy de 2023, celebrados en Sevilla. Sin embargo, el encuentro de Madrid tuvo una característica diferente al convertir una canción de Shakira en el punto central de una colaboración en directo.

Para Shakira, la presencia de la italiana permitió sumar una colaboración especial a una residencia que continúa reuniendo a invitados y momentos destacados. La actuación permitió además reunir dos trayectorias consolidadas dentro de la música en español frente al público madrileño.

La presentación se produjo mientras Shakira avanza con su agenda de conciertos en España. La residencia Las Mujeres Ya No Lloran continuará durante las próximas semanas en Madrid, con nuevas fechas programadas hasta octubre.

El encuentro entre ambas artistas dejó así una imagen particular de la noche: dos figuras de la música en español unidas sobre el escenario para interpretar por primera vez en vivo una canción que forma parte de la historia musical de Shakira. La colaboración también conectó el repertorio de la colombiana con el reciente homenaje realizado por Pausini.

Con esta presentación, ‘Antología’ volvió a ocupar el centro de la atención, esta vez con dos voces internacionales compartiendo una interpretación inédita en directo.