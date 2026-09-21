J Balvin rompe el silencio tras separarse de Valentina Ferrer y le dedica emotivo mensaje

J Balvin se pronunció públicamente sobre Valentina Ferrer pocos días después de que la modelo argentina confirmara el final de la relación que ambos mantuvieron durante varios años. El cantante colombiano aprovechó el cumpleaños número 33 de Ferrer para compartir en Instagram una publicación en la que resaltó su historia familiar y, especialmente, el papel que ella desempeña como madre de su hijo, Río.

La publicación apareció el sábado 19 de septiembre e incluyó tres fotografías de Ferrer: una imagen de su infancia, otra reciente y una junto al pequeño Río, quien aparece con una camiseta de la selección de Argentina. J Balvin acompañó las imágenes con un mensaje en el que reconoció aspectos de la personalidad de su expareja.

“Hoy celebro tu vida, Vale. Celebro la mujer que eres, tu luz, tu fuerza, tu manera de amar, tu sabiduría y ese corazón que hace más bonita la vida de quienes tienen la fortuna de conocerte”, escribió el artista al dirigirse a Ferrer en la fecha de su cumpleaños.

En el mismo mensaje, el intérprete de música urbana hizo referencia al vínculo familiar que ambos construyeron y expresó su agradecimiento por el hijo que tienen en común. La mención a Río ocupó un lugar central dentro de la publicación y estuvo acompañada por un reconocimiento al trabajo de Ferrer como madre.

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“Gracias por regalarme lo más grande en esta vida: Río. Verte ser su mamá es una de las cosas que más admiro de ti”, manifestó J Balvin. El cantante también destacó la forma de ser de la modelo y dedicó unas palabras para reconocerla más allá de sus actividades públicas.

“Hay personas que merecen todas las flores, no solo por lo que hacen, sino por lo que son. Y hoy las flores son todas para ti”, expresó el colombiano antes de cerrar la publicación con una felicitación por sus 33 años.

“Que Dios te cuide, te bendiga y te devuelva multiplicado todo el amor y toda la luz que das. Feliz cumpleaños, Vale”, agregó el cantante, quien de esta manera hizo su primer pronunciamiento público sobre Ferrer después de que se conociera la separación.

La modelo argentina había informado tres días antes que ambos decidieron continuar por caminos distintos. A través de una historia publicada en Instagram, Ferrer explicó que la decisión fue tomada de manera conjunta y pidió respeto por el proceso personal que atraviesan.

“Después de compartir tantos años y momentos importantes juntos, José y yo hemos decidido tomar caminos separados”, señaló la modelo, sin revelar las circunstancias específicas que llevaron al final de la relación.

Ferrer también aseguró que la decisión se tomó teniendo en cuenta el bienestar de la familia que formaron y dejó claro que ambos mantendrán su responsabilidad como padres de Río. “Nuestra prioridad seguirá siendo acompañar siempre a Rio con todo nuestro amor”, agregó.

En su comunicado, la modelo pidió comprensión mientras atraviesan esta nueva etapa y señaló que el proceso se desarrolla con tranquilidad. “Estamos viviendo este proceso con tranquilidad y agradecemos profundamente la comprensión y el respeto hacia este momento tan personal para nosotros”, concluyó.

Hasta el momento, ni J Balvin ni Valentina Ferrer han explicado públicamente las razones de la separación. Sus mensajes se han concentrado en confirmar el fin de la relación y en destacar la importancia de preservar el vínculo familiar por el bienestar de Río.

Ambos han mantenido sus declaraciones centradas en la familia y en el acompañamiento de su hijo, sin entregar detalles adicionales sobre las circunstancias que llevaron a la decisión de continuar sus caminos por separado.