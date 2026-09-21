Diana de Gales: Así luce el 'vestido de la venganza' que será subastado y podría alcanzar los $300.000

La pieza será ofrecida por Sotheby’s el próximo 9 de diciembre en Nueva York, en su Luxury Week, con una estimación de entre US$150.000 y US$300.000.

Casi tres décadas después de protagonizar una de las apariciones más recordadas de la realeza británica, el famoso vestido de la venganza de la princesa Diana regresará al mercado.

El vestido negro de seda fue diseñado por la modista griega Christina Stambolian y Diana lo llevó el 29 de junio de 1994, en una cena benéfica de Vanity Fair en la Serpentine Gallery de Londres. Aquella noche coincidió con la emisión de una entrevista televisiva en la que el entonces príncipe Carlos reconoció públicamente haber sido infiel durante su matrimonio con Diana.

La princesa, que llevaba casi dos años separada de Carlos pero todavía no se había divorciado, decidió asistir al evento y apareció frente a los fotógrafos con una prenda que rompía con los códigos más tradicionales asociados a la imagen pública de la familia real. La prensa terminó bautizándola como el “Revenge Dress”, una denominación que permaneció ligada a la historia de Diana.

La elección tampoco estaba prevista originalmente. Diana había contemplado utilizar un diseño más conservador de Valentino, pero cambió de opinión a última hora. Su estilista de entonces, Anna Harvey, explicó que la princesa “quería verse espectacular”. El vestido de Stambolian había sido comprado por Diana en 1991 por unas 900 libras, equivalentes a cerca de US$1.200 de aquella época, y permaneció durante tres años en su armario porque ella misma lo consideraba demasiado atrevido para determinadas apariciones oficiales.

El diseño tiene los hombros descubiertos, una silueta ceñida, un bajo asimétrico y una cola de gasa. Para aquella noche, Diana lo combinó con medias y tacones negros, además de una llamativa gargantilla de estilo real, elaborada con un broche de zafiros y diamantes, y pendientes de perlas y diamantes de Collingwood. El conjunto quedó registrado en numerosas fotografías y se convirtió en una de las imágenes más reconocibles de la princesa en los años 90. La escena quedó en memoria colectiva.

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La historia del vestido de Diana continuó después. En junio de 1997, dos meses antes de su muerte, la princesa puso a la venta 79 vestidos en una subasta organizada por Christie’s para recaudar fondos destinados a organizaciones contra el cáncer y el sida. El icónico diseño de Stambolian formó parte de esa colección y posteriormente pasó a una colección privada.

Ahora, el vestido vuelve a una subasta de lujo por primera vez desde 1997. Antes de llegar a Nueva York, la pieza será presentada al público en una gira internacional que contempla exhibiciones en Londres, Hong Kong y Ginebra. La venta en Nueva York reunirá a coleccionistas interesados en una prenda cuyo valor combina procedencia real, relevancia histórica e impacto cultural.

El regreso del vestido ocurre además después de que otro objeto relacionado con aquella noche, el Jaguar XJ40 Sovereign en el que Diana llegó a la Serpentine Gallery, fuera vendido por separado en julio de este año por cerca de US$90.000 en una subasta celebrada en Londres. Ambos elementos vinculados a aquella noche han vuelto al mercado de coleccionismo.

Con una estimación máxima de US$300.000, el vestido de la venganza de Diana se prepara para escribir otro capítulo de su historia. La prenda que permaneció guardada durante años antes de convertirse en símbolo de una noche decisiva volverá ahora a estar disponible para un nuevo propietario, casi treinta años después de que la propia princesa decidiera desprenderse de ella con fines benéficos.