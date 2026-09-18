Margarita Rosa de Francisco sorprende con cambio tras someterse a cirugía de rostro y cuello

Margarita Rosa de Francisco volvió a llamar la atención tras someterse a una cirugía plástica enfocada en el rejuvenecimiento del rostro. La actriz, recordada por Café con aroma de mujer y Mientras haya vida, había expresado años atrás una postura distinta frente a los procedimientos estéticos, pero ahora decidió recurrir a una intervención quirúrgica.

En 2023, la artista había hablado sobre su relación con el paso del tiempo y sus arrugas. En aquella ocasión aseguró: “No quiero ponerme más botox ni rellenos. Estoy curiosa de ver cómo es el proceso de mi envejecimiento”. También manifestó que estaba cansada de ocultar sus líneas de expresión y que quería recibir el proceso natural de envejecer.

Tres años después de aquellas declaraciones, Margarita Rosa de Francisco cambió de decisión y se sometió a una intervención para rejuvenecer su rostro. El encargado del procedimiento fue el cirujano plástico Alan González, quien posteriormente publicó en redes sociales información sobre el trabajo realizado y explicó las técnicas utilizadas durante la operación.

González señaló que los tratamientos deben diseñarse de acuerdo con las características y expectativas de cada paciente. En ese contexto, explicó: “Siempre habrá mitos respecto a los cambios producidos por el envejecimiento y su manejo. Sin embargo, desde mi criterio y experiencia de 26 años como cirujano plástico, considero que el mejor tratamiento es aquel que se basa en un manejo personalizado para cada paciente y que permita combinar técnicas quirúrgicas orientadas a alcanzar las expectativas planteadas por el especialista y el paciente, bajo parámetros de naturalidad en la expresión, preservación de los rasgos y cicatrices poco notorias”.

El especialista también describió el método aplicado durante la intervención. Según explicó, “la técnica empleada se basa en el manejo de los planos anatómicos, desde lo profundo hasta lo superficial, permitiendo una adecuada armonización de las formas, sin que se evidencien cambios relacionados con estiramientos o desproporciones faciales o cervicales, preservando una mirada expresiva y natural”. González resumió su enfoque con otra frase: “En la sutileza está gran parte del manejo de la armonía y la belleza”.

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Sobre el procedimiento específico realizado a Margarita Rosa de Francisco, el cirujano indicó: “fue una cirugía asociada al rejuvenecimiento, tanto del segmento facial como del segmento cervical, es decir, cara y cuello, y en el mismo momento realizamos un procedimiento para mejorar las características de la mirada”. Además, precisó: “Es una cirugía que se basa fundamentalmente en el manejo de la piel facial y así mismo de las estructuras profundas, en este caso del sistema de músculos y ligamentos”.

Tras la intervención, González agradeció públicamente la confianza de la actriz. En su mensaje expresó: “Gracias por vencer los temores y creer en nuestra experiencia y criterio. Gracias por permitirnos compartir cada momento de esta historia, donde el paso de los años, la cirugía plástica y los resultados se entrelazan en pro del bienestar de cada persona”.

Las imágenes del antes y después generaron múltiples reacciones en redes sociales, especialmente por la apariencia rejuvenecida y natural que varios usuarios atribuyeron al resultado. Entre quienes comentaron la publicación estuvo la actriz argentina Lorena Meritano, quien escribió: “Impresionante. Ella es hermosa antes y después y el trabajo del doctor y su equipo es impresionante. Sigue siendo Margarita. Natural y hermosa. Bravo”.

Otra reacción publicada tras conocerse el resultado destacó el trabajo del especialista y señaló: “El mejor cirujano de Colombia definitivamente y Margarita quedó espectacular”. Así, el cambio de Margarita Rosa de Francisco abrió nuevamente la conversación digital sobre el envejecimiento, los procedimientos estéticos y las decisiones personales relacionadas con la apariencia.