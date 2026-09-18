Estrés: las señales que envía el cuerpo cuando la presión se vuelve constante

Hay algunas señales que nos da a conocer nuestro cuerpo de que estamos padeciendo estrés .

El estrés es una respuesta natural del organismo ante situaciones de presión o exigencia. De ser prolongado, puede afectar tanto la salud mental como la salud física.

El psicólogo Cristóbal Nieto explicó que el estrés es una de las causas de muchas otras enfermedades a nivel emocional, gira en torno al estrés sostenido.

“Exceso de hormona de estrés y se ve como dificultades de sueño”.

Mientras que el médico Jorge Jesús Rodríguez lo calificó como ‘un asesino silencioso’, ya que literalmente afecta absolutamente todo el cuerpo.

Hay días en los que parece que el reloj avanza más rápido que nosotros.

Trabajo, responsabilidades, cuentas, tráfico, problemas familiares. Y mientras intentamos resolverlo todo, nuestro cuerpo empieza a pasarnos factura.

Te puede interesar: Estrés crónico y mala alimentación elevan el riesgo de infartos en personas jóvenes

De acuerdo con Rodríguez, las señales van desde resequedad en la piel hasta picarte todo el cuerpo. También el hígado comienza a afectarse, y a la larga entonces literalmente ya te vas sintiendo mucho peor.

“Como si tú hubieras estado engomado sin haber hecho absolutamente nada. El riñón comienza a afectarse”, expresó.

En el país, el estrés forma parte de la vida cotidiana de muchas personas. Orlando Sánchez, por falta de un trabajo formal, se está viendo afectado. Desde hace 10 años vive medicándose por esta situación.

“No tengo un trabajo fijo y causo estrés. El estrés te llega a dar corrientazos en la cabeza, como si te fuera un derrame. O sea, yo no sé qué es un derrame, pero yo me imagino si se me paraliza toda la mitad del cuerpo, pero es el estrés”, contó.

Orlando comenta que el estrés le ha causado complicaciones a la salud, como diabetes e hipertensión, las cuales tiene controladas, pero en ocasiones siente dolor de cabeza, comienza a sudar frío y tiene la mano fría, pero es porque el azúcar se le elevó.

Hay algunas señales que nos da a conocer nuestro cuerpo de que estamos padeciendo estrés.

Entre estas, el corazón acelerado, problemas de respiración rápida y dificultades de concentración. Rodríguez indica que una de las cosas más comunes es que de repente estás teniendo dolores en la espalda, dolor en la cabeza o después en el cuello.

“O sea, el dolor se va movilizando y no hay una causa”.

¿Qué podemos hacer para manejar el estrés?

Nieto explicó que hay personas que viven en el futuro o en el pasado, incluso, todo lo ven de manera catastrófica, por lo que empezar a discernir de manera adecuada qué es lo que estoy pensando en la actualidad es importante.

Recomendaciones

Rodríguez recomienda respirar profundamente, más o menos como en unos cuatro segundos, lo mantienes unos dos, tres segundos, exhalas lentamente, que dure más o menos nuevamente cuatro segundos y entonces lo haces cuatro veces.

En una sociedad donde muchas veces se premia estar siempre ocupado, detenerse puede parecer imposible, pero descansar no es perder el tiempo.

Cuidar nuestra salud mental también es cuidar nuestro cuerpo, nuestras relaciones y nuestra calidad de vida.

Información de Luis de Jesús Mendoza