Panamá, el águila harpía que lleva el nombre del país, celebra 17 años de vida

Para conmemorar su aniversario, el Jardín Botánico Summit realizará este domingo, desde las 10:00 a.m., diversas actividades para los visitantes, entre ellas el tradicional canto de cumpleaños y diferentes eventos y obsequios.

Ciudad de Panamá/Este domingo, el Jardín Botánico Summit se prepara para celebrar una fecha especial: el cumpleaños número 17 de “Panamá”, un águila harpía que se ha convertido en uno de los ejemplares más representativos de esta especie en el país.

Panamá nació el 22 de septiembre de 2009 en el zoológico de Miami, en Estados Unidos, y recibió su nombre como homenaje a la nación panameña. Además, fue el primer ejemplar de águila harpía nacido en ese zoológico.

Para conmemorar su aniversario, el Jardín Botánico Summit realizará este domingo, desde las 10:00 a.m., diversas actividades para los visitantes, entre ellas el tradicional canto de cumpleaños y diferentes eventos y obsequios.

“En el águila harpía es un emblema nacional, es nuestra ave nacional, así que estamos muy felices. Vamos a tener muchas actividades, regalías, eventos”, indicó Isabelle Beuret, veterinaria del Jardín Botánico Summit.

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Sin embargo, la celebración busca ir más allá de festejar los 17 años de Panamá. El parque también pretende aprovechar la ocasión para crear conciencia entre los visitantes sobre la importancia de proteger al águila harpía, una especie que enfrenta amenazas para su supervivencia.

El águila harpía, además de ser el ave nacional de Panamá, cumple una función importante dentro de los ecosistemas de los bosques tropicales. Como depredadora, contribuye a regular las poblaciones de otras especies y forma parte de la cadena alimentaria.

“Ella hace parte del ecosistema, de la biodiversidad de nuestro país, y es muy importante porque ella regula la cadena de alimentación y la extinción de esta ave representa también la extinción de todo un ecosistema”, señaló Beuret.

Panamá llegó al Jardín Botánico Summit en junio de 2013, donde permanece bajo cuidado especializado. Debido a su condición de especie amenazada, su presencia en el parque es bajo un esquema de préstamo, por lo que el equipo encargado de su atención mantiene especial cuidado en su bienestar.

La historia de Panamá también sirve como una oportunidad para acercar a los visitantes a la importancia de conservar esta especie y los ecosistemas de los que forma parte.

Así, el cumpleaños número 17 del águila harpía no solo será una jornada de celebración, sino también un llamado a conocer, valorar y proteger a una especie que representa uno de los principales símbolos naturales de Panamá.

Con información de Jocelyn Mosquera