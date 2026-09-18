Panamá ocupa una posición geográfica privilegiada. Sus costas están bañadas por el océano Pacífico y el mar Caribe , lo que le permite contar con una amplia variedad de ecosistemas y una rica biodiversidad marina.

Frente a nuestros ojos, el océano parece infinito. Una inmensa extensión de agua que nos alimenta, regula el clima y protege nuestras costas.

Pero debajo de esa inmensidad azul existe una realidad que no siempre vemos: contaminación, calentamiento de las aguas y ecosistemas cada vez más vulnerables.

Los océanos cubren cerca del 70% de la superficie terrestre y su importancia va mucho más allá de los paisajes que ofrecen. Son los ecosistemas más grandes del planeta, albergan una enorme diversidad de especies y cumplen un papel fundamental en la regulación del clima al absorber calor y dióxido de carbono.

Panamá ocupa una posición geográfica privilegiada. Sus costas están bañadas por el océano Pacífico y el mar Caribe, lo que le permite contar con una amplia variedad de ecosistemas y una rica biodiversidad marina.

Sin embargo, esta riqueza natural enfrenta amenazas que también son parte de un fenómeno global.

Una de las más visibles es la contaminación por desechos, especialmente por plástico, que llega a las costas y puede permanecer durante años en el ambiente.

Lo que comienza como un residuo que llega al mar puede convertirse en una amenaza para peces, tortugas, aves y otras especies que confunden los plásticos con alimento o quedan atrapadas en ellos.

A esto se suma el calentamiento de los océanos, que genera cambios en las condiciones de los ecosistemas marinos y aumenta la presión sobre especies que dependen de ambientes específicos para sobrevivir.