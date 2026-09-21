Italy Mora anuncia su embarazo y comienza una nueva etapa tras su paso por los certámenes de belleza

La modelo panameña sorprendió a sus seguidores con una noticia que marca un nuevo capítulo en su vida.

Italy Mora confirmó que está embarazada y espera a su primer bebé, una revelación que compartió a través de sus redes sociales con fotografías en las que luce un vestido verde menta y deja ver su pancita.

La exreina de belleza acompañó las imágenes con un mensaje en el que expresó la emoción que representa para ella convertirse en madre. “Mi corazón ahora late por dos y junto a mi familia de Dany Baby celebro mi mejor corona: ser mamá”, escribió Mora al hacer público el embarazo.

La publicación generó numerosas felicitaciones de sus seguidores, quienes reaccionaron ante esta nueva etapa personal de la panameña. Uno de los mensajes más destacados fue el de Eisen “Chino” Loo, pareja de Mora y padre del bebé, quien también manifestó públicamente su felicidad por la llegada del nuevo integrante de la familia.

“El sueño más bonito de nuestras vidas apenas comienza. Te esperamos con todo nuestro amor”, escribió Loo. Mora respondió con un mensaje en el que expresó el significado de compartir este proceso junto a su pareja: “Y qué bonito poder vivir este sueño contigo. Te amo y ya te amamos bebé”.

Hasta el momento, la pareja no ha revelado detalles adicionales sobre la gestación. El sexo del bebé y la fecha prevista para su nacimiento permanecen en privado, mientras ambos concentran sus mensajes públicos en la ilusión que les produce convertirse en padres.

El embarazo también ocurre después de un recorrido de Mora por importantes escenarios de los certámenes de belleza. La panameña representó a su país en Miss Universo 2024 y posteriormente obtuvo la corona de Miss Cosmo Panamá 2025, competencia internacional en la que logró ubicarse entre las cinco finalistas.

Precisamente, su nueva realidad personal ayuda a contextualizar su ausencia en la presentación oficial de las candidatas de Miss Cosmo Panamá 2026, actividad en la que estaba previsto que la reina saliente participara para entregar la corona a su sucesora. Mora finalmente no estuvo presente.

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Su trayectoria en los concursos de belleza también estuvo marcada por uno de los episodios más comentados de Miss Universo 2024. Durante aquella edición, la organización informó la expulsión de Italy Mora por “motivos disciplinarios”, sin ofrecer inicialmente mayores detalles sobre las razones de la decisión. El anuncio provocó una amplia conversación en redes sociales y dio paso a diferentes versiones y rumores sobre lo ocurrido.

En ese momento circularon numerosas especulaciones sobre las circunstancias de su salida. TVN Panamá señaló que, además de la explicación oficial, surgieron versiones relacionadas con supuestos conflictos dentro de la delegación panameña. La propia Mora también declaró posteriormente que los costos de su preparación para el certamen habían sido asumidos por ella y su pareja.

El episodio generó una intensa conversación pública alrededor de la representante panameña, quien posteriormente continuó vinculada al mundo de los concursos y consiguió la corona de Miss Cosmo Panamá 2025. Con el anuncio de su embarazo, esa trayectoria adquiere ahora un nuevo contexto, mientras la modelo se prepara para asumir un papel diferente al que había ocupado frente a los reflectores.

La noticia representa así un cambio significativo en la vida de Italy Mora, quien ha decidido compartir con sus seguidores una faceta íntima que hasta ahora había mantenido fuera del centro de su exposición pública.

Lejos de los escenarios de los certámenes, la panameña celebra ahora la llegada de su primer hijo junto a Eisen “Chino” Loo. Ambos han expresado públicamente la ilusión que sienten por esta nueva experiencia familiar y han descrito este momento como el comienzo de uno de sus sueños más importantes.

Por ahora, Italy Mora no ha informado cuándo nacerá el bebé ni ha revelado su sexo. Mientras esos detalles permanecen en reserva, la modelo disfruta públicamente de su embarazo y resume el significado de esta nueva etapa con una frase que ha marcado el anuncio: “ser mamá” es su “mejor corona”.