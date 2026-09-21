Maltrato infantil: ¿cuáles son las señales de alerta y cómo denunciar?

El maltrato infantil puede manifestarse mediante violencia física o psicológica, abuso sexual o negligencia. Senniaf explica cuáles son las señales de alerta y recuerda las vías disponibles para denunciar estos casos, incluso de manera anónima.

Ciudad de Panamá, Panamá/El maltrato infantil no siempre deja marcas visibles. Por ello, especialistas advierten sobre la importancia de reconocer cambios o señales que puedan indicar que un niño está siendo víctima de violencia física o psicológica, abuso sexual o negligencia.

Especialistas de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf) explicaron cuáles son las principales manifestaciones del maltrato y qué pueden hacer las personas ante una sospecha.

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¿Cómo se manifiesta el maltrato infantil?

El maltrato físico es una de las formas más conocidas y puede incluir golpes, moretones, laceraciones u otras lesiones provocadas mediante contacto físico. También está el maltrato emocional o psicológico, que puede manifestarse a través de insultos, humillaciones o amenazas dirigidas contra el niño.

Otra de las formas de violencia es el abuso sexual, que comprende cualquier contacto de índole sexual con un niño. En tanto, el maltrato por negligencia ocurre cuando existe una desatención de los cuidados básicos que requiere el menor, como alimentación, salud o vestimenta, entre otros.

¿Qué hacer ante una sospecha?

Ante cualquier señal que genere sospecha de maltrato, especialistas recomiendan no guardar silencio y reportar el caso a las autoridades correspondientes. La denuncia puede presentarse ante la Policía de Niñez y Adolescencia, el Ministerio Público o directamente ante Senniaf.

La institución también mantiene habilitado el número 6378-3466 para recibir reportes. Las denuncias ante Senniaf pueden realizarse de manera anónima. Solo en la Ciudad de Panamá, Senniaf ha recibido 350 casos de maltrato infantil en lo que va del año, de acuerdo con la información proporcionada por la institución.

El maltrato físico figura como el tipo de violencia más reportado. La identificación temprana de estas señales y la denuncia oportuna pueden permitir que las autoridades activen los mecanismos de protección correspondientes.

Con información de Kayra Saldaña