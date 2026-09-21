Los operativos buscan comprobar que los consumidores reciban la cantidad de combustible que pagan y verificar que los tanques de reserva no tengan presencia de agua. Acodeco también supervisa el cumplimiento de las disposiciones aplicables en las estaciones.

Los Santos/La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) mantiene operativos de verificación en diferentes estaciones de combustible de la provincia de Los Santos, con el objetivo de comprobar que los consumidores reciban la cantidad de producto por la que están pagando.