Seguridad en el Ártico: EEUU, Dinamarca y Groenlandia sellarán histórico acuerdo

Estados Unidos, Dinamarca y Groenlandia firmarán el martes un acuerdo histórico anunciado la semana pasada sobre la seguridad de la isla.

Copenhague, Dinamarca/En el margen de la Asamblea General de la ONU en Nueva York, se dará este importante e histórico acuerdo, anunció este lunes la oficina de la primera ministra danesa.

A principios de año el presidente estadounidense, Donald Trump, provocó una crisis con sus aliados en Europa al amenazar con tomar este territorio autónomo danés del Ártico, una posición estratégica que además es rica en recursos.

La semana pasada Trump anunció un acuerdo, cuyo contenido exacto se desconoce.

El acuerdo será firmado por Trump, el primer ministro de Groenlandia Jens-Frederik Nielsen y la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, en el edificio de la ONU a las 10H30 (14H30 GMT) del martes.

Trump afirmó el viernes que el texto otorga a su país el "control permanente" sobre la seguridad de Groenlandia y el Departamento de Estado indicó que veta la instalación de bases rusas y chinas en la isla.

La primera ministra danesa Frederiksen declaró este lunes a medios daneses que el pacto "reconoce" la soberanía del reino y el derecho del pueblo de Groenlandia a la autodeterminación.

Añadió desde Nueva York a la radio DR que "es un buen acuerdo desde el punto de vista danés" y argumentó que es beneficioso para los países nórdicos, para la seguridad en la región ártica, también para la OTAN y para Europa.

"Es algo en lo que estamos de acuerdo con los estadounidenses desde hace mucho, mucho tiempo: la región ártica y el Atlántico Norte constituyen una zona de defensa importante para todos los miembros de la alianza de la OTAN", agregó Frederiksen.

Trump aseguró la semana pasada que en las negociaciones se acordó que tampoco ningún país adversario de Estados Unidos pueda realizar inversiones en sectores sensibles en Groenlandia sin su consentimiento.