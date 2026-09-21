Deuda de empleadores con la CSS supera los $300 millones: institución anuncia jornada de cobro

La CSS explicó que esta gestión se realiza en cumplimiento del artículo 121 del Texto Único de la Ley 51 de 2005, reformada por la Ley 462 de 2025, que establece que la institución gestionará el cobro de la morosidad por los medios a su alcance.

La Caja de Seguro Social (CSS) inició este lunes 21 de septiembre una gestión de cobro dirigida a empleadores de todo el país que mantienen cuotas empleado-empleador pendientes de pago.

El proceso se realiza a través del Centro de Contactos 199 y tiene como objetivo recuperar una morosidad que, de acuerdo con la institución, supera los B/.300 millones.

Como parte de esta gestión, personal de la CSS podrá comunicarse con los empleadores para informarles sobre el estado de sus cuentas y los saldos pendientes, además de orientarlos sobre las alternativas disponibles para ponerse al día.

Entre estas opciones se encuentran los convenios y arreglos de pago, según informó la institución.

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Las llamadas también podrán utilizarse para verificar o actualizar los datos de contacto, atender consultas y verificar y actualizar información relacionada con los pagos.

La CSS explicó que esta gestión se realiza en cumplimiento del artículo 121 del Texto Único de la Ley 51 de 2005, reformada por la Ley 462 de 2025, que establece que la institución gestionará el cobro de la morosidad por los medios a su alcance.

CSS advierte sobre posibles estafas

Ante la posibilidad de que las llamadas sean utilizadas para intentar cometer estafas, la institución pidió a los empleadores estar atentos a los datos que se les soliciten durante el contacto.

La CSS aclaró que su personal nunca solicitará depósitos, transferencias o pagos a cuentas de personas naturales, ya sean funcionarios o terceros.

Tampoco pedirá contraseñas o claves de acceso a SIPE o a la banca en línea, códigos de verificación ni datos de tarjetas de crédito o débito.

Además, la institución advirtió que no se deben realizar pagos para obtener descuentos, condonaciones o agilizar trámites.

Por ello, ante cualquier solicitud de este tipo, los empleadores deben verificar directamente la información con los canales oficiales de la CSS antes de realizar cualquier pago o entregar datos sensibles.