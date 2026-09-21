Pacífico mexicano: Nace el huracán Polo y este es su pronóstico

El lunes se generó un huracán titulado "Polo" en México, que esta ganando fuerza y tomando cabida en costas mexicanas.

Ciudad de México, México/El huracán Polo se formó el lunes en el Pacífico mexicano y ganará fuerza en los próximos días aunque sin previsión de que toque tierra, anunció el Centro Nacional de Huracanes estadounidense (NHC).

El Centro pronosticó fuertes lluvias en varios estados costeros con riesgo de inundaciones y deslizamientos.

Polo se ubicó al mediodía del lunes a unos 300 km de la costa de Zihuatanejo, vecino del popular balneario de Acapulco.

El último reporte del NHC reportó vientos sostenidos de 130 km/h, dentro de la categoría 1 de 5 en la escala Saffir-Simpson de huracanes.

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"Se espera que Polo continúe intensificándose rápidamente, convirtiéndose en un huracán mayor para el martes, con una mayor intensificación probable hasta mediados de semana", indicó el informe, que anticipa una categoría 3 para en las próximas 24 horas aunque en principio sin tocar tierra.

"Si bien se pronostica que el centro del huracán permanecerá mar adentro, aún es demasiado pronto para determinar la ubicación exacta o la magnitud de los impactos", añadió.

El servicio meteorológico de México pronosticó fuertes lluvias, vientos y oleaje en estados del Pacífico como Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca. Protección Civil exhortó a la población de las zonas de riesgo a tomar precauciones.

La temporada de ciclones en México se extiende de mayo a noviembre y afecta cada año tanto las costas del Pacífico como las del Atlántico.