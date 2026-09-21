Contraloría detecta perjuicio de $116 mil en fondos de los bomberos durante la gestión del exministro Roger Tejada

La auditoría también encontró documentos faltantes, activos fijos que no habían sido registrados, incumplimientos de la ley que creó la institución y el uso inadecuado de una norma relacionada con el manejo de los fondos.

Panamá/Unos $116,498 que debían utilizarse para atender las necesidades del Cuerpo de Bomberos terminaron financiando trabajos en el Centro de Rehabilitación Femenina La Esmeralda, ubicado en Las Garzas, durante la gestión del exministro de Gobierno, Roger Tejada.

El desembolso fue detectado por la Contraloría General de la República durante una auditoría al manejo de los fondos del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá, correspondiente al periodo comprendido entre enero de 2022 y diciembre de 2024.

Para la entidad fiscalizadora, el uso de ese dinero provocó un perjuicio económico al Estado, debido a que la adecuación del centro penitenciario no guardaba relación con las funciones de los bomberos.

Estos recursos deben ser utilizados para fortalecer la atención de incendios, emergencias y rescates, mediante la compra y el mantenimiento de equipos, uniformes y vehículos, así como para la capacitación del personal.

El informe relaciona el desembolso con Roger Alberto Tejada Bryden, quien durante el periodo auditado se desempeñó como ministro de Gobierno y presidente del Patronato del Cuerpo de Bomberos.

La auditoría también encontró documentos faltantes, activos fijos que no habían sido registrados, incumplimientos de la ley que creó la institución y el uso inadecuado de una norma relacionada con el manejo de los fondos.

Debido a los hallazgos, la Contraloría recomendó enviar el informe a la Procuraduría General de la Nación y al Tribunal de Cuentas, entidades que deberán determinar si corresponde iniciar otras acciones.