Sinaproc extiende aviso de prevención por persistencia de lluvias y tormentas eléctricas

Se prevén largos periodos de tormentas de intensidades moderadas a muy fuertes, en conjunto con actividad eléctrica y ráfagas de viento.

Ciudad de panamá, Panamá/El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) informó que se extiende el aviso de prevención por lluvias y tormentas anunciado el fin de semana pasado.

Este aviso se prolonga y tendrá una vigencia desde el lunes 21 de septiembre a las 10:30 a.m. hasta las 11:59 p.m. del miércoles 23.

Además, el Sinaproc instó a tener precaución en las provincias y comarcas del Caribe y Pacífico panameño, así como en ambos sectores marítimos del país.

Cabe destacar que, según el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Impha), la extensión se debe al desplazamiento de la vaguada monzónica hacia el norte del país, en conjunto con la incursión de flujos de viento del componente sur. Estas condiciones favorecerán el desarrollo de lluvias en distintos sectores del país.

Se prevén largos periodos de tormentas de intensidades moderadas a muy fuertes, en conjunto con actividad eléctrica y ráfagas de viento.

Algunas recomendaciones son: