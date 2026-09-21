Mulino en Nueva York | Citi pide a Panamá cuidar el grado de inversión ante un financiamiento más selectivo

Durante la reunión también se abordó la situación de Panamá frente a las listas internacionales relacionadas con transparencia fiscal.

Ciudad de Panamá, Panamá/El grado de inversión de Panamá y la advertencia de que el financiamiento global será cada vez más selectivo estuvieron entre los principales temas abordados este lunes durante la reunión del presidente José Raúl Mulino con la CEO de Citi, Jane Fraser, en Nueva York, donde también se analizaron las oportunidades de inversión en proyectos estratégicos del país.

Fraser manifestó el interés de Citi en fortalecer su relación con Panamá y poner a disposición del país sus capacidades de financiamiento, acceso a mercados internacionales y vínculos con inversionistas institucionales. “Estamos aquí para apoyar a Panamá”, afirmó la ejecutiva, quien calificó de “fenomenal” el desenvolvimiento de la economía panameña.

Durante el encuentro, que incluyó un conversatorio con 26 inversionistas y miembros del equipo de liderazgo de Citi, Mulino presentó el desempeño de la economía panameña y los principales proyectos de inversión que impulsa su administración.

Fraser recomendó a Panamá mantener su grado de inversión y advirtió que los programas de financiamiento global “serán cada vez más selectivos”.

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Crecimiento económico y proyectos

Mulino informó que Panamá registró un crecimiento de 5.5% durante el primer semestre de 2026 y expresó su expectativa de superar la proyección de crecimiento de 3.8% del Fondo Monetario Internacional (FMI) para este año.

“Vamos a un muy buen ritmo y esperamos superar las proyecciones de crecimiento del FMI para este año de 3.8%. Lo más valioso de esta noticia es que es un crecimiento sostenido y diversificado. Esto lo hemos logrado con disciplina fiscal, estabilidad y, más que un buen plan de gobierno, un gobierno que los escucha a ustedes, los inversionistas, y al sector privado”, afirmó.

Entre los proyectos presentados estuvieron el nuevo proyecto de Petroterminal de Panamá, la interconexión eléctrica con Colombia y Ecuador, el muelle multipropósito de Puerto Armuelles, el tren Panamá-David, la tercera línea del Metro y la ampliación de autopistas mediante ENA.

También se abordaron las inversiones proyectadas para el canal de Panamá. La administradora de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), Ilya Espino de Marotta, presentó proyectos que incluyen dos nuevos puertos, un gasoducto, un corredor logístico y el embalse de Río Indio.

Mulino señaló que el Canal continúa siendo la columna vertebral del sector logístico y destacó un plan de inversión de $8,500 millones para los próximos años.

El mandatario también mencionó la implementación de un Port Community System, con el objetivo de interconectar en tiempo real a los actores de la cadena de suministro y agilizar el flujo de carga.

Tecnología y turismo

En materia tecnológica, Mulino destacó la incorporación de Panamá a Pax Silica, alianza liderada por Estados Unidos junto a más de 30 países para fortalecer las cadenas de suministro de semiconductores e inteligencia artificial.

También señaló que el Gobierno puso en marcha la Estrategia Nacional de Tecnologías Avanzadas para semiconductores, microelectrónica e inteligencia artificial.

Sobre el turismo, informó que hasta julio de 2026 el país registraba un crecimiento de 19.3% en la llegada de visitantes, en un contexto marcado por el lanzamiento de la nueva marca país, “Panamá, Anfitrión del Mundo”.

Durante la reunión también se abordó la situación de Panamá frente a las listas internacionales relacionadas con transparencia fiscal. Mulino destacó la salida del país de la lista de jurisdicciones de alto riesgo de la Unión Europea y señaló que el Gobierno mantiene su estrategia para salir de la lista de jurisdicciones no cooperadoras en materia fiscal.

Al encuentro asistieron también el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman; el secretario de Metas y ministro del Canal, José Ramón Icaza; el director de la Autoridad de Aeronáutica Civil, Rafael Bárcenas; la administradora del Canal de Panamá, Ilya Espino de Marotta; y Kristelle Getzler, directora de la Secretaría Económica de la Presidencia.