Países de la OEA proponen que los cancilleres se reúnan el 2 de octubre para examinar medidas contra Nicaragua

Los jefes diplomáticos de la región deberán "considerar la situación en Nicaragua y las acciones apropiadas", explica el texto, en alusión al anuncio del gobierno sandinista de prohibir la participación de la oposición en las elecciones.

Washington, Estados Unidos/Un grupo de cinco países de la Organización de Estados Americanos (OEA) propone que los cancilleres de la región se reúnan el 2 de octubre para examinar "las acciones apropiadas" contra Nicaragua, según un borrador de agenda consultado este lunes por la AFP.

Los estados miembros de la organización se reunirán este miércoles a las 10H00 (14H00 GMT) en Consejo Permanente para votar esa fecha, tras semanas de negociación interna.

"La Misión Permanente del Paraguay, en nombre propio y de las Misiones Permanentes de Argentina, Chile, Estados Unidos y Perú (...) propuso el viernes, 2 de octubre de 2026, como fecha" para esa reunión extraordinaria de cancilleres, explica el borrador.

Los jefes diplomáticos de la región deberán "considerar la situación en Nicaragua y las acciones apropiadas", explica el texto, en alusión al anuncio del gobierno sandinista de prohibir la participación de la oposición en las elecciones.

Nicaragua abandonó la OEA en noviembre de 2023.

La pareja en la silla presidencial, Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, acusan a la oposición de ser "traidores a la patria", y la Asamblea Nacional nicaragüense votó a principios de mes ese veto electoral.

La última "reunión de consulta" de cancilleres de la OEA, un mecanismo inusual, se celebró a finales de 2019, a causa de la situación en Venezuela.

Estados Unidos, que ha ido adoptando este año una amplia batería de sanciones económicas contra la pareja presidencial nicaragüense, el gobierno y entidades clave en el país centroamericano, presiona a la OEA para que tome medidas de aislamiento del régimen Ortega-Murillo.

La OEA como tal no tiene poder para imponer sanciones, sino que deben ser puestas en vigor por cada país individualmente.