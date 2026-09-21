La economía de Irán se desploma durante la guerra en Oriente Medio

En este trimestre, que se extiende de finales de marzo a finales de junio, el Producto Interno Bruto (PIB) cayó, "incluyendo el sector petrolero", según el Centro de Estadísticas de Irán.

Teherán, Irán/La economía de Irán se contrajo un 10,1% interanual en el primer trimestre del calendario persa, período en el que Teherán enfrentó los bombardeos de Estados Unidos e Israel, según una estadística oficial publicada este domingo.

En este trimestre, que se extiende de finales de marzo a finales de junio, el Producto Interno Bruto (PIB) cayó, "incluyendo el sector petrolero", según el Centro de Estadísticas de Irán. Irán, que fue bombardeado el 28 de febrero por Israel y Estados Unidos, tiene una economía dependiente de la exportación de hidrocarburos.

Teherán y Washington firmaron en junio un protocolo de acuerdo para poner fin al conflicto, pero las hostilidades se reanudaron rápidamente en medio de acusaciones mutuas de incumplir el convenio.

En el corazón del conflicto, que se extendió a los países del Golfo, está el estratégico estrecho de Ormuz, por el que antes de la guerra transitaba alrededor del 20% del petróleo mundial.

Irán reivindica su control, mientras Estados Unidos mantiene un bloqueo en puertos iraníes, lo que penaliza gravemente las exportaciones de petróleo de Irán, ya castigadas por las sanciones internacionales.

Durante el anterior bloqueo estadounidense, de abril a junio, el país no pudo exportar "ni un solo barril de petróleo", dijo en su momento el presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf.

La economía está lastrada desde hace años por una hiperinflación crónica y una fuerte depreciación de la moneda nacional, el rial, resultado en particular de estas sanciones.