Diez leones mueren por aparente envenenamiento en una reserva natural de Tanzania

Las autoridades indicaron que los hallazgos preliminares sugieren que los leones murieron tras "ingerir veneno", y agregaron que expertos llevan a cabo una investigación para "determinar la causa del incidente e identificar a los responsables".

Dar es Salaam, Tanzania/Diez leones fueron hallados muertos en un presunto caso de envenenamiento en la Zona de Conservación de Ngorongoro, en Tanzania, declarada Patrimonio Mundial por la Unesco, informaron autoridades locales.

"La Autoridad de la Zona de Conservación de Ngorongoro (NCAA) lamenta informar al público que diez leones fueron encontrados muertos el 18 de septiembre de 2026 en el área de Ndutu", señala un comunicado difundido el sábado por la noche.

Las autoridades indicaron que los hallazgos preliminares sugieren que los leones murieron tras "ingerir veneno", y agregaron que expertos llevan a cabo una investigación para "determinar la causa del incidente e identificar a los responsables".

Ngorongoro ha sido escenario de tensiones de larga data entre las autoridades locales y la comunidad nómada local. Los enfrentamientos han dejado víctimas mortales en ocasiones desde que el gobierno puso en marcha un programa de desalojos en 2022.

El gobierno tanzano sostiene que el crecimiento demográfico está invadiendo el hábitat de la fauna silvestre, ya que la población que vive en Ngorongoro pasó de unas 8.000 personas en 1959 a más de 100.000 en la actualidad.

Desde junio, al menos 20 elefantes han muerto en el ecosistema de Amboseli, en Kenia, cerca de la frontera con Tanzania, por un presunto envenenamiento con pesticidas, aunque las autoridades no han podido determinar si las muertes fueron accidentales o deliberadas.