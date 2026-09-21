MOP sustenta presupuesto de $954 millones para 2027; la mayor parte será destinada a inversión

Según Andrade, el programa de inversión contempla 178 proyectos distribuidos en seis áreas. La mayor asignación, de $370.4 millones, será destinada al mantenimiento y rehabilitación vial.

Ciudad de Panamá, Panamá/La Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional retomó este lunes las vistas presupuestarias con la sustentación del Ministerio de Obras Públicas (MOP).

El titular de la entidad, José Luis Andrade, detalló que el presupuesto recomendado para la vigencia fiscal de 2027 asciende a $954 millones, de los cuales $38.4 millones corresponden a funcionamiento y $915.5 millones a inversión.

Según Andrade, el programa de inversión contempla 178 proyectos distribuidos en seis áreas. La mayor asignación, de $370.4 millones, será destinada al mantenimiento y rehabilitación vial.

“Para la vigencia 2027, el presupuesto de inversiones contempla 178 proyectos distribuidos en seis programas, concentrándose la mayoría de las asignaciones en los programas de mantenimiento y rehabilitación vial, con $370.4 millones, que representan el 40.5% del total, con 115 proyectos”, explicó el titular.

Además, se destinarán $160.5 millones, equivalentes al 17.5% de la inversión, para 39 proyectos de construcción y mejoramiento de calles.

Otros $330.8 millones, que representan el 36.1%, serán dirigidos a 11 proyectos de construcción y rehabilitación de puentes.

“En conjunto, estos tres programas concentran prácticamente la totalidad del presupuesto recomendado para inversión”, señaló el ministro.

Las asignaciones restantes incluyen $33.7 millones para el programa de infraestructuras públicas, cifra equivalente al 3.7% del presupuesto de inversión.

Luego de la sustentación del MOP, la agenda de la Comisión de Presupuesto contempla las vistas presupuestarias del Banco Nacional de Panamá, el Sistema Estatal de Radio y Televisión y la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Ampyme).

Con información de Luis Jiménez.