Minsa pide reforzar higiene ante casos de cuadros gastrointestinales en urgencias

El Minsa también recomendó tener precaución al consumir alimentos en la calle, verificando las condiciones de higiene de los establecimientos y que las personas encargadas de manipular los alimentos cuenten con su carné de salud vigente.

Ciudad de Panamá, Panamá/Entre el 5% y el 10% de los pacientes que acuden a los cuartos de urgencias en Panamá son atendidos por cuadros gastrointestinales, informó el Ministerio de Salud (Minsa), que recomendó reforzar las medidas de higiene para prevenir estas enfermedades.

Vicente Oliver Paredes, coordinador nacional de Emergencias del Minsa, explicó que estos cuadros pueden presentar síntomas como vómitos, diarrea y dolor abdominal, y pueden estar relacionados con infecciones provocadas por virus, bacterias, hongos o parásitos.

El especialista destacó la importancia del lavado correcto de manos, especialmente antes de consumir alimentos y después de utilizar el baño.

El Minsa también recomendó tener precaución al consumir alimentos en la calle, verificando las condiciones de higiene de los establecimientos y que las personas encargadas de manipular los alimentos cuenten con su carné de salud vigente.

Paredes explicó que el organismo cuenta con mecanismos naturales de defensa, como la saliva y el ácido del estómago, que ayudan a combatir los microorganismos que ingresan al cuerpo. Sin embargo, cuando estas defensas son superadas, pueden producirse infecciones y cuadros gastrointestinales.

Ante estos casos, uno de los principales objetivos del tratamiento es evitar la deshidratación y recuperar los líquidos y electrolitos que se pierden por los vómitos y la diarrea. Para ello, además de agua, pueden utilizarse sales de hidratación oral de acuerdo con las recomendaciones del personal de salud.

El funcionario hizo especial énfasis en evitar la automedicación, particularmente en los niños.

“Ante estos cuadros gastrointestinales, sobre todo en los niños, no se deben automedicar”, advirtió.

La gastroenteritis consiste en una inflamación del revestimiento del estómago y los intestinos y puede ser causada, entre otros factores, por infecciones virales o bacterianas.

El Minsa reiteró el llamado a manipular y conservar adecuadamente los alimentos, verificar las condiciones sanitarias de los lugares donde se consumen y mantener una adecuada higiene de manos.

Ante vómitos persistentes, diarrea, dolor abdominal u otros síntomas que puedan comprometer el estado de salud, la entidad recomienda acudir oportunamente a una instalación de salud para recibir evaluación médica.