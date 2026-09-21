Explosión en Bijao: Cuerpo de Bomberos aclara procedimiento para verificar instalaciones de gas

El Cuerpo de Bomberos reiteró que mantiene abiertas las investigaciones sobre la explosión ocurrida en Quarry Heights 9 y que continuará realizando las diligencias necesarias para establecer sus causas.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Cuerpo de Bomberos de Panamá informó que continúa con las investigaciones para determinar el origen de la explosión registrada el viernes 18 de septiembre en el edificio Quarry Heights 9, ubicado en el proyecto PH Bijao, en Las Guías, corregimiento de Río Hato, distrito de Antón, provincia de Coclé.

El incidente ocurrió cerca de las 4:00 p.m. y provocó daños materiales en el edificio y en otros apartamentos del complejo. De acuerdo con información divulgada posteriormente, dos personas presentaron afectaciones leves. La causa de la explosión aún no ha sido determinada oficialmente.

Ante lo ocurrido, la institución explicó que las investigaciones buscan establecer con claridad la génesis del incidente y determinar las circunstancias que provocaron la explosión.

¿Cómo se realizan las revisiones de las instalaciones de gas?

La entidad aclaró que corresponde a los administradores de los proyectos y propiedades horizontales garantizar que las pruebas de hermeticidad de las instalaciones de gas sean realizadas por un profesional idóneo.

Una vez efectuadas estas pruebas, el profesional debe entregar a la administración un informe firmado y sellado. Posteriormente, la administración solicita al Cuerpo de Bomberos la verificación correspondiente.

El personal de la Dirección Nacional de Seguridad, Prevención e Investigación de Incendios (Dinasepi) acude al sitio para revisar los apartamentos y corroborar la información presentada por el profesional responsable, conforme a las normas vigentes.

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La institución explicó que, para la revisión de los sistemas de gas licuado de petróleo, se aplica el Reglamento de Gas Licuado de Petróleo y la norma NFPA 54, además de la reglamentación establecida por la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura.

Según Bomberos, las redes de gas deben ser inspeccionadas, probadas y certificadas por un profesional idóneo antes de entrar en funcionamiento.

¿Quién realiza la gasificación?

La institución también aclaró que, una vez realizadas las verificaciones correspondientes y cuando las nuevas tuberías o las existentes se encuentren en condiciones adecuadas, la administración del proyecto puede solicitar a la empresa proveedora de gas el proceso de gasificación.

La gasificación consiste en introducir y purgar gas de manera controlada y segura en una tubería nueva o existente para ponerla en servicio.

Bomberos precisó que este procedimiento es realizado por la administración del proyecto o edificio y la empresa que esta contrate, por lo que no corresponde al Cuerpo de Bomberos ejecutar esa fase.

Investigación continúa

El Cuerpo de Bomberos reiteró que mantiene abiertas las investigaciones sobre la explosión ocurrida en Quarry Heights 9 y que continuará realizando las diligencias necesarias para establecer sus causas.

La institución señaló que actualmente espera, además, la aprobación de una nueva reglamentación por parte de la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura que permita agilizar los trámites relacionados con estos procedimientos.

Hasta ahora, las autoridades no han confirmado oficialmente que la explosión haya sido causada por una fuga de gas. Los peritajes deberán determinar el origen del incidente y las responsabilidades que pudieran corresponder.