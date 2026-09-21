Clima en Panamá: Cielo nublado y aguaceros con tormentas en varios sectores del país

Ciudad de Panamá, Panamá/El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) emitió el pronóstico del tiempo para este lunes 21 de septiembre, por lo que se espera cielo nublado y aguaceros con tormentas de moderados a fuertes en diferentes sectores del país.

El tiempo

Caribe

En la madrugada y mañana se espera cielo nublado y lluvias con tormentas de moderadas a fuertes, principalmente hacia el oriente de Guna Yala, lluvias dispersas el resto de la vertiente; en horas de la tarde y noche se espera cielo nublado y aguaceros con tormentas de moderados a fuertes con mayor tendencia desde Colón hasta Bocas del Toro, lluvias más dispersas hacia la comarca Guna Yala, (se observa probabilidad de ser muy fuertes y persistentes en horas de la noche hacia Bocas del Toro y Comarca Gnäbe Buglé).

Pacífico

En horas de la madrugada se esperan lluvias con tormentas hacia Chiriquí, Panamá Este, Darién y las comarcas Emberá, nublados y algunas lluvias dispersas en el resto de la vertiente; en horas de la mañana se prevén nublados y lluvias dispersas con tormentas hacia Panamá Este, Darién y las comarcas Emberá; en horas de la tarde se prevé cielo nublado con episodios de aguaceros hasta fuertes con tormentas y posibles ráfagas de viento en sectores de Chiriquí, Veraguas, Panamá Este, Darién y las comarcas Emberá; el resto de la vertiente, aguaceros moderados con tormentas y ráfagas; para horas de la noche se espera cielo nublado y lluvias dispersas a aisladas en la vertiente.

Temperaturas

Las temperaturas máximas se prevén entre 20°C y 24°C en la Cordillera Central, entre 29°C y 31°C el resto del país.

Viento

En el Caribe Central hasta Costa abajo de Colón, se espera viento de dirección noroeste y norte principalmente en horas de la tarde y noche con velocidades hasta los 30 km/h en el sector marítimo y menores en tierra firme; lo que resta del país, vientos predominantes de dirección oeste, suroeste y sur con velocidades menores de 20 km/h.

Condiciones marítimas

Caribe: Se esperan olas con alturas entre 0.60 y 1.00 metros y periodos entre 07 y 08 segundos.

Pacífico: Se esperan olas con alturas entre 0.61 y 1.10 metros y periodos entre 15 y 18 segundos.

Índices de radiación UV-B

Se prevén índices máximos entre 03 y 07 UV-B con nivel de riesgo moderado y altos en el país.

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