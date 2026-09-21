Clima en Panamá: Cielo nublado y aguaceros con tormentas en varios sectores del país
Piden seguir las recomendaciones y normas del Sistema Nacional de Protección Civil.
Ciudad de Panamá, Panamá/El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) emitió el pronóstico del tiempo para este lunes 21 de septiembre, por lo que se espera cielo nublado y aguaceros con tormentas de moderados a fuertes en diferentes sectores del país.
El tiempo
Caribe
En la madrugada y mañana se espera cielo nublado y lluvias con tormentas de moderadas a fuertes, principalmente hacia el oriente de Guna Yala, lluvias dispersas el resto de la vertiente; en horas de la tarde y noche se espera cielo nublado y aguaceros con tormentas de moderados a fuertes con mayor tendencia desde Colón hasta Bocas del Toro, lluvias más dispersas hacia la comarca Guna Yala, (se observa probabilidad de ser muy fuertes y persistentes en horas de la noche hacia Bocas del Toro y Comarca Gnäbe Buglé).
Pacífico
En horas de la madrugada se esperan lluvias con tormentas hacia Chiriquí, Panamá Este, Darién y las comarcas Emberá, nublados y algunas lluvias dispersas en el resto de la vertiente; en horas de la mañana se prevén nublados y lluvias dispersas con tormentas hacia Panamá Este, Darién y las comarcas Emberá; en horas de la tarde se prevé cielo nublado con episodios de aguaceros hasta fuertes con tormentas y posibles ráfagas de viento en sectores de Chiriquí, Veraguas, Panamá Este, Darién y las comarcas Emberá; el resto de la vertiente, aguaceros moderados con tormentas y ráfagas; para horas de la noche se espera cielo nublado y lluvias dispersas a aisladas en la vertiente.
Temperaturas
Las temperaturas máximas se prevén entre 20°C y 24°C en la Cordillera Central, entre 29°C y 31°C el resto del país.
Viento
En el Caribe Central hasta Costa abajo de Colón, se espera viento de dirección noroeste y norte principalmente en horas de la tarde y noche con velocidades hasta los 30 km/h en el sector marítimo y menores en tierra firme; lo que resta del país, vientos predominantes de dirección oeste, suroeste y sur con velocidades menores de 20 km/h.
Condiciones marítimas
Caribe: Se esperan olas con alturas entre 0.60 y 1.00 metros y periodos entre 07 y 08 segundos.
Pacífico: Se esperan olas con alturas entre 0.61 y 1.10 metros y periodos entre 15 y 18 segundos.
Índices de radiación UV-B
Se prevén índices máximos entre 03 y 07 UV-B con nivel de riesgo moderado y altos en el país.
Recomendaciones
- En las áreas de tormentas eléctricas puede haber, además de actividad eléctrica, vientos locales fuertes en ráfagas.
- Tener precaución cuando las tormentas se registren en las áreas marítimas.
- Mayor probabilidad del incremento del nivel de los ríos y quebradas, además de deslizamientos.
- Seguir las recomendaciones y normas del Sistema Nacional de Protección Civil.