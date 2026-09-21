Pedro Sánchez advierte sobre posible efecto 'devastador' de la IA si no se regula

El líder socialista reiteró sus críticas a los "tecno-oligarcas", y abogó por desarrollar una IA con una perspectiva humanista, "orientada al bienestar y a la prosperidad colectiva, que permita construir sociedades más justas".

Madrid, España/El presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, llamó este lunes a actuar con urgencia para regular el despliegue de la inteligencia artificial, ya que el desarrollo de esta tecnología dirigida por pocos actores, y sin control, podría tener un efecto "devastador".

"Si la inteligencia artificial queda concentrada en unas cuantas compañías y en un puñado de países, su impacto en la prosperidad compartida y, por tanto, en la idea de la democracia va a ser muy negativo, por no decir devastador", consideró Sánchez durante la presentación de un plan sobre el despliegue de la IA en Madrid.

"Tenemos que actuar con urgencia, porque la inteligencia artificial desregulada, opaca, en estampida (...) y en muy pocas manos, es el cóctel perfecto para que ocurra una desgracia", insistió, recordando que "la autorregulación no funciona".

El líder socialista reiteró sus críticas a los "tecno-oligarcas", y abogó por desarrollar una IA con una perspectiva humanista, "orientada al bienestar y a la prosperidad colectiva, que permita construir sociedades más justas".

Para ello, presentó una hoja de ruta para los próximos doce meses, que incluye la voluntad de convocar a los agentes sociales para alcanzar "un nuevo contrato social para la inteligencia artificial".

Este acuerdo, del que no dio más detalles, debería ofrecer "seguridad a las personas ante los cambios en el trabajo, en la vida, que esta tecnología va a suponer".

"La IA supone oportunidades, pero también retos, amenazas, que tendremos que regular y controlar", subrayó, llamando a coordinarse también a nivel internacional para controlar "una tecnología que no reconoce fronteras".

No es la primera vez que Sánchez —quien ha tenido desacuerdos públicos con grandes magnates tecnológicos, como Elon Musk— aboga por una aplicación regulada de las innovaciones y por una mayor rendición de cuentas de las plataformas.

Así, su gobierno de izquierdas anunció a inicios de año una serie de medidas para reforzar el control en las redes sociales, entre las que se incluía la voluntad de prohibir el acceso a los menores de 16 años a estas plataformas.

Poco después, el ejecutivo español pidió a la fiscalía que investigara a X, Meta y TikTok por la creación de imágenes pornográficas infantiles con inteligencia artificial (IA), en línea con otras acciones también adoptadas en otros países.