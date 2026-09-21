Una persona muerta y dos heridas graves por atropellos durante el fin de semana en Chiriquí

Las autoridades anunciaron que reforzarán los dispositivos de seguridad durante los últimos meses del año, principalmente en la vía Interamericana y en las carreteras que conducen hacia Boquete y Tierras Altas.

David, Chiriquí/Una persona murió y otras dos resultaron gravemente heridas en accidentes de tránsito registrados durante el fin de semana en la provincia de Chiriquí, según informó la Dirección Nacional de Operaciones del Tránsito.

Los atropellos ocurrieron en sectores de la vía hacia Dolega y en Alanje, mientras que las autoridades reiteraron el llamado a peatones y conductores a extremar las medidas de seguridad y respetar las normas de tránsito.

Kevin Quiel, de Operaciones del Tránsito, explicó que se reforzarán los controles ante la incidencia de accidentes relacionados con el exceso de velocidad y el consumo de bebidas alcohólicas.

“Estamos colocando bastantes dispositivos de medidores de velocidad. Porque existe mucho accidente con respecto al exceso de velocidad y de igual manera estamos estableciendo dispositivos de alcohosensores”, señaló Quiel.

El funcionario también indicó que, entre las situaciones que inciden en los accidentes en Chiriquí, se encuentra la imprudencia de los peatones y el consumo de bebidas alcohólicas.

Durante el fin de semana también se registró una riña tumultuaria cerca de un local comercial en la vía Interamericana, en el distrito de David. El hecho derivó en una persecución a un vehículo presuntamente involucrado, que posteriormente terminó chocando contra una cuneta.

Las autoridades anunciaron que reforzarán los dispositivos de seguridad durante los últimos meses del año, principalmente en la vía Interamericana y en las carreteras que conducen hacia Boquete y Tierras Altas.

Con información de Demetrio Ábrego